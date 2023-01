iPhone 15: Dynamic Island komt naar alle toestellen

Alleen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben een Dynamic Island. Maar volgens de geruchten komt het Dynamic Island straks naar alle iPhone 15-toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle iPhone 15-toestellen krijgen Dynamic Island

Een van de grootste vernieuwen van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max is het Dynamic Island. De notch (zwarte inkeping) was verdwenen en in plaats daarvan hebben beide Pro-toestellen nu een balkje dat van vorm kan veranderen. De reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Plus bleven echter met de notch zitten.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Gurman gaat Apple het bij de iPhone 15 anders doen. Hij zegt dat alle iPhone 15-toestellen het Dynamic Island gaan krijgen. Het maakt dus niet meer uit of je een reguliere iPhone 15 koopt of een van de iPhone 15 Pro-modellen.

Meer veranderingen bij de iPhone 15

Gurman vertelde echter meer in zijn nieuwsbrief. Hij zei ook dat elke iPhone 15 een usb c-aansluiting krijgt. Het einde van de lightningpoort lijkt daarmee daadwerkelijk te zijn aangebroken.

Titanium randen

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max krijgen volgens de Apple-kenner wel iets wat de reguliere modellen niet krijgen. Zo krijgen beide toestellen een frame van titanium. Hierdoor zijn deze toestellen weer een stukje steviger.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen fysieke knoppen meer

Daarnaast krijgt de iPhone 15 Pro (Max) geen knoppen meer die je fysiek kan indrukken. Gurman zegt dat Apple knoppen gaat gebruiken die trillen als je ze indrukt. Dit herken je misschien nog wel van onder andere de iPhone 8 en de iPhone SE 2022. De Taptic Engines zorgen er dan voor dat je de plek waar de knoppen zitten voelt als je ze ‘indrukt’.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.