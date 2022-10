Dynamic Island wordt nóg opvallender in iOS 16.1

Slechts nieuws voor critici van het Dynamic Island: het pilvormige cameragat van de iPhone 14 Pro wordt in iOS 16.1 nóg opvallender dan voorheen. Dit is er aan de hand.

iPhone 14 Pro: Dynamic Island als grote functie

Het Dynamic Island is één van de belangrijkste nieuwe features van de iPhone 14 Pro (Max). Dit nieuwe cameragat aan de bovenkant van het scherm vervangt de oude notch (inkeping), en verandert dynamisch van grootte. Speel je bijvoorbeeld muziek af, of laat je een timer lopen, dan plakken die als het ware vast aan het Dynamic Island.

Nu waren er veel designers razend enthousiast over het idee toen het werd aangekondigd, maar er zijn ook de nodige critici. Want is het Dynamic Island niet alleen maar prominenter dan de oude notch, waar al zo veel kritiek op was? En kan dat cameragaatje nou echt niet kleiner?

Dynamic Island in iOS 16.1 bèta 4

Behoor je tot die critici, dan is er helaas slecht nieuws: in de vierde bèta van iOS 16.1 maakt Apple het Dynamic Island juist nog zichtbaarder. Voorheen kon je met een donkere achtergrond, zoals de ingebouwde Astronomie-wallpaper, het Dynamic Island grotendeels verbergen. Maar in iOS 16.1 wordt er bij een donkere achtergrond een grijs randje toegevoegd aan het Dynamic Island, zodat je hem tóch weer ziet.

Dit gebeurt overigens alleen als het eiland actief wordt gebruikt door iOS, maar daar valt bijvoorbeeld ook het vergrendelscherm onder, waarbij er een klein slotje naast het eiland wordt geplaatst. Je kunt straks dus niet meer om het Dynamic Island heen – want een instelling om het randje uit te zetten heeft Apple níét toegevoegd.

Nog niet definitief

Nu is het nog geen tijd voor paniek: het gaat slechts om een bètaversie. Dat betekent dat Apple het grijze randje nog kan verwijderen, of optioneel kan maken, voordat iOS 16.1 werkelijk uit wordt gebracht. Voor de critici: we duimen met je mee.

