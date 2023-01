Zo krijgt je iPhone de gaafste iPhone 14 Pro-functie

Als er één functie is die de iPhone 14 Pro kenmerkt, dan is dat wel het innovatieve Dynamic Island. Er is nu een manier om die naar elke iPhone te brengen – al heeft dat nogal wat voeten in aarde.

Dynamic Island voor alle iPhones

Het Dynamic Island is de plek waar Apple de selfiecamera en de techniek voor Face ID heeft ondergebracht. Maar het eiland is meer dan een uitsparing voor de camerahardware: de iPhone geeft er allerlei soorten content weer, zoals meldingen en een interactieve mediaspeler.

Nu is de functie nog exclusief voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, al probeert een Italiaanse developer daar verandering in te brengen. Met nieuwe software – genaamd DynamicCow – brengt hij de iPhone-functie naar oudere iPhones, op de plek van de inkeping.

Haken en ogen

Klinkt geweldig, maar helaas is DynamicCow geen app die je even downloadt in de App Store. Om het werkend te krijgen, moet je via Github software op je Mac installeren, die je gebruikt om een hulpprogramma van derden op je iPhone te krijgen. Met dit hulpprogramma installeer je DynamicCow.

Ben je nog steeds enthousiast, dan blazen we het laatste beetje waarschijnlijk weg door te zeggen dat je je Apple ID en wachtwoord moet invoeren om DynamicCow te installeren. In software van derden is dat nooit een goed idee. Bovendien kan het downloaden alleen als je géén recente iOS 16-versie hebt. De software ondersteunt alleen iOS 16 tot en met iOS 16.1.2.

Toch is het interessant dat het kan, en onze collega’s van 9to5Mac probeerden de software uit. Die doet volgens hen precies wat de ontwikkelaar beschrijft: het Dynamic Island werkt precies zoals we het kennen van de 14 Pro. En dat is ook meteen het probleem: de software houdt geen rekening met de inkeping van jouw toestel. Hierdoor wordt een groot gedeelte van het eiland bedekt. Daarnaast is er bovenaan het scherm een grote rode balk als je een iPhone 11 hebt.

Kortom: eerder een gimmick dan een sensatie. Overigens ziet het ernaar uit dat álle iPhone 15-modellen een Dynamic Island krijgen. Ook de niet-Pro iPhones dus. De iPhone 15-serie verschijnt waarschijnlijk in september.