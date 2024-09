Schrik niet: dit is de duurste iPhone van dit moment

De prijzen van een iPhone lopen erg uiteen, maar welke iPhone is het duurste? En hoeveel moet je daarvoor neerleggen? Schrik niet van de prijs!

Welke iPhone is het duurste?

De prijzen van de iPhone liegen er vaak niet om. Ze variëren van een paar honderd euro tot ver over de duizend. Maar wat is de duurste iPhone van dit moment? En hoeveel moet je daarvoor op tafel leggen?

Voor de duurste iPhone hebben we alleen gekeken naar de iPhones die Apple verkoopt. Soms komt er wel eens een stokoude iPhone 3G op eBay terecht en die wordt natuurlijk voor recordprijzen verkocht, maar dat soort uitschieters laten we voor dit artikel buiten beschouwing.

De duurste Apple iPhone is op dit moment de iPhone 15 Pro Max. De goedkoopste iPhone 15 Pro Max kost bij Apple 1479 euro. Je iPhone heeft dan 256 GB opslag. Maar het kan dus nog een stuk duurder. De iPhone 15 Pro Max met 1 TB opslag kost je maar liefst 1979 euro bij Apple.

Toch kun je het zelfs nog wat duurder maken. Als je tijdens het kiezen van een iPhone ook Apple Care+ erbij neemt, wordt de duurste Apple iPhone nóg duurder. Dan kom je uit op een prijs van 2208 euro.

Toch is deze duurste iPhone ook wel goedkoper te krijgen. Als je online een beetje rondkijkt betaal je voor een iPhone 15 Pro Max met 1 TB opslag zo’n € 1.644,-.

De duurste iPhone: de Phone 15 Pro Max in het kort

De iPhone 15 Pro (Max) heeft een nieuwe look gekregen. De zijkanten van het toestel zijn gemaakt van titanium en hebben een geborstelde look. Verder zijn de randen bij het scherm wat afgerond en vind je aan de zijkant de nieuwe actieknop. Deze knop vervangt de mute-knop bij de iPhone 15 Pro Max. Bij de actieknop kun je zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je op de knop drukt.

De camera is ook beter. De nachtmodus vangt meer licht en je ziet meer details in foto’s met weinig licht. Je kunt nog steeds foto’s in 48 MP ProRAW schieten, maar je krijgt nu ook de optie HEIF erbij. Ook leuk: dankzij de LiDAR-scanner kun je met de Nachtmodus portretfoto’s maken.

De optische zoom (van de telelens) heeft een 5x optische zoom. Stabilisatie is beter geworden en Apple heeft een soort van periscooplens in de iPhone 15 Pro (Max) verwerkt.

Onder de motorkop zit de A17 Pro-chip. Dit is de eerste keer zijn dat Apple deze technologie gebruikt voor zijn chips. Het is de opvolger van de A16-chip in de iPhone 14 Pro (Max). De nieuwe chip is uiteraard weer een stukje sneller, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is. De batterijduur blijft wel hetzelfde.

Verder heeft de telefoon een usb-c-aansluiting en ondersteuning voor Apple Intelligence. Je kunt bij het toestel kiezen uit de kleuren zwart, wit, titanium (soort van grijs) en blauw titanium.