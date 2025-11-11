Apple werkt aan duurdere versie van de AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 zijn de beste oordopjes die Apple tot nu toe heeft uitgebracht, maar Apple werkt ondertussen aan een nieuwe (en duurdere) versie.

Duurdere versie van AirPods Pro 3 op komst

Ben je op zoek naar AirPods met ruisonderdrukking? Dan zijn op dit moment de AirPods Pro 3 de beste oortjes die er zijn. Maar dat kan over een tijdje gaan veranderen. Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe versie van de AirPods Pro 3.

Volgens Bloomberg krijgen de nieuwe AirPods Pro 3 infrarode camera’s. Die worden dan gebruikt voor Apple Intelligence-functies. Volgens geruchten is dat dan met name een soort van Visual Intelligence-functie. Hiermee kun je meer informatie krijgen over het onderwerp wat de camera oppakt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de informatie van een flyer te scannen en die automatisch in je agenda te zetten.

Als deze functie ook naar de AirPods komt, zou je dus ook Siri iets kunnen vragen over je omgeving tijdens het (buiten) sporten. Je hoeft dan niet eens de iPhone uit je zak te halen.

Een andere Apple-expert voegt daar nog iets interessants aan toe over de toekomstige AirPods. Volgens Ming-Chi Kuo zou Apple namelijk van plan zijn om de camera’s ook gaan gebruiken om handgebaren te herkennen. Zo kun je even met je hand zwaaien om je muziek te pauzeren.

Nieuwe functies betekenen ook dat de nieuwe versie van de AirPods Pro 3 wat duurder worden. De exacte prijzen zijn nog niet bekend. Maar waarschijnlijk moet je denken aan een prijs tussen de 279 euro en 299 euro.

Dit is wanneer de nieuwe AirPods Pro 3 gaan komen

De nieuwe AirPods Pro 3 hoef je nog niet dit jaar te verwachten. Volgens de geruchten is Apple van plan om deze variant van de AirPods Pro 3 pas ergens in de herfst van 2026 uit te brengen.

AirPods Pro 3 nu kopen

Heb je geen zin om te wachten? Of vind je de verwachte prijs van de volgende AirPods Pro 3 te duur? Dan zijn de huidige AirPods Pro 3 ook prima! De AirPods Pro 3 kosten op dit moment 249 euro bij Apple. Maar hier en daar zijn ze inmiddels wat goedkoper te krijgen. Bekijk hieronder de beste deals.