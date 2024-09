Dit is waarom de Duolingo-uil er soms ziek uitziet op je iPhone

Er gebeurt iets raars met Duolingo. De groene uil op je iPhone ziet er soms depressief of ziek uit, zonder dat je iets aangepast hebt. Dit is waarom het Duolingo icoon zomaar verandert.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Duolingo-icoon op iPhone verandert zomaar

De groene uil van taalleer-app Duolingo staat er om bekend een beetje manipulatief te zijn. Als je tijdens een les vertrekt, staat de vogel huilend in beeld. Als je de app een tijdje niet opent krijg je e-mails over dat je de uil verdrietig hebt gemaakt.

Het is vruchtbaar materiaal voor talloze memes, waarin het net lijkt alsof de uil je familie iets aandoet als jij je streak niet volhoudt. Duolingo speelt daar lekker op in, door het icoontje van de app in te zetten voor de strijd om jouw aandacht.

Depressief of ziek

Het icoontje van Duolingo op je iPhone bestaat normaal uit het vrolijke gezicht van de Duolingo-uil, met grote sprankelende ogen. Maar soms ziet het icoontje er heel anders uit, zonder dat je iets hebt aangepast. Dan kijkt de uil heel sip of lijkt die te smelten.

De afgelopen dagen is het weer zover: de uil op je iPhone is ziek. Eén oog is half dicht, de snavel staat open en er komt een enorme druppel snot uit zijn neusgat (snavelgat?). Alsof het een Tamagotchi is die nodig verzorgd moet worden.

Open mij aub

Het doel van deze verandering is in eerste plaats om jou die app weer eens te laten openen. Het is een slimme strategie, want bij de meeste mensen ziet het thuisscherm er dag in dag uit hetzelfde uit. Icoontjes veranderen zelden van design, waardoor het opvalt als er een icoontje er heel anders uitziet. Oh ja, en dat icoontje verandert ook als je al een streak van meer dan 100 dagen hebt. Dan is de de Duolingo-uil on fire, met vlammen in de ogen.

Maar zeker een zieke of depressieve uil springt eruit, door het grote verschil met de vrolijke vogel die je normaal ziet. Dan is het heel verleidelijk om de app even aan te tikken om te zien wat er aan de hand is. Voor je het weet ben je weer dagelijks je les aan het doen om iemand in het Spaans te vertellen dat je zus een rode jurk draagt, of de olifant een appel eet.

Marketing van Duolingo

Daarnaast is het ook een marketingtruc van Duolingo. Op sociale media worden screenshots van het icoontje massaal gedeeld om te vragen wat er aan de hand is. Iedereen heeft het daardoor weer even over Duolingo, of ziet op zijn minst de app weer eens voorbij komen op het scherm.

Het is een hele slimme truc om het icoontje dat iedereen ziet op deze manier in te zetten. Het is wel hopen dat niet meer appmakers hierdoor geïnspireerd raken. Een zieke uil is nog te doen, maar we hoeven geen Instagram met een snottebel.