Wat is er met Duolingo gebeurd?! Grote app-update verandert alles

Duolingo heeft een enorme update gehad, waardoor alles in de app is veranderd. Veel gebruikers zijn woest, maar is dat terecht?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Duolingo is de meest populaire app voor het leren van een taal. De app bestaat al meer dan tien jaar en is in die tijd vooral qua design en functies erop vooruit gegaan. De basis bleef al die tijd hetzelfde. De nieuwste update voor de app betekent de grootste verandering voor Duolingo ooit en daar zijn gebruikers niet allemaal even blij mee.

De afgelopen maanden werd de nieuwe update al bij een deel van de gebruikers getest, maar inmiddels heeft iedereen toegang tot een nieuw ‘leerpad’.

Van boom naar pad

Voorheen kon je bij een taal kiezen uit verschillende thema’s. Bijvoorbeeld ‘voedsel’, ‘familie’ of ‘reizen’. Je kon de basis van zo’n thema voltooien en doorgaan naar het volgende thema. Als je terug ging, dan kon je een oud thema helemaal eigen maken met behulp van herhaling. Daar stond altijd een beloning tegenover in de vorm van kroontjes.

Die kroontjes zijn de deur uit en de keuze voor thema’s is ook verdwenen. Duolingo kreeg namelijk te horen dat gebruikers het lastig vonden wat nou de juiste manier was om de app te gebruiken. Moesten ze verder met nieuwe thema’s, of juist oude thema’s perfectioneren? Daarom is er nu het leerpad waarin iedereen hetzelfde doet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lijkt meer op een game

Het leerpad lijkt enorm op hoe levels van een gemiddelde smartphonegame zijn opgebouwd. Je voltooid het ene level en gaat door naar het volgende level. In Duolingo doe je een les en als je die succesvol hebt voltooid ga je naar de volgende les.

Duolingo belooft dat dit pad gebaseerd is op de wetenschap achter talen leren. Zo zit herhaling ingebakken in het pad. Thema’s en zinnen komen altijd later weer terug, maar Duolingo zorgt er nu voor dat er tijd tussen deze herhalingen zit. Dat zou beter werken dan je storten op één thema totdat je deze perfectioneert.

1 ster-reviews

Gebruikers die de Duolingo-app al lang gebruiken en gewend zijn aan hoe de lessen zijn opgebouwd, zijn niet blij met de veranderingen die de update doorvoert. In de App Store zijn recentelijk veel 1 ster-reviews achtergelaten. Daar schrijft Jasperw26 bijvoorbeeld dat hij het nieuwe leerpad onoverzichtelijk vindt: “Kan lastig lessen terugvinden waar ik moeite mee had en lessen die ik graag opnieuw wil leren zodat dit goed in mijn hoofd blijft zitten.”

Taalfan68 schrijft al jaren fan te zijn van Duolingo, maar dat hij het nieuwe leerpad een achteruitgang vindt: “Je wordt nu gedwongen het pad te volgen en je bent daardoor minder flexibel om je dagelijkse lessen aan te passen aan je behoefte.”

Menig gebruiker smeekt Duolingo om het oude design terug te brengen, maar het bedrijf blijft stil. Op TikTok, waar Duolingo regelmatig komische filmpjes publiceert met een grote versie van de bekende groene Duolingo-uil, zijn al weken geen nieuwe filmpjes geüpload. Mogelijk omdat de reacties vol staan met mensen die het oude Duolingo terug willen.

Update terugdraaien

Of Duolingo de app-update terugdraait is twijfelachtig. Er is lang aan gewerkt en er zit veel geld in. Toch is het niet ondenkbaar. In het verleden hebben grote apps ook updates teruggedraaid na veel kritiek. Denk aan Instagram met de update waarmee de app meer op TikTok moest lijken. Ook een update voor Twitter die je in een algoritmische tijdlijn forceerde werd teruggedraaid.

De nieuwe update maakt Duolingo simpeler en toegankelijker. Dat is voor nieuwe en jonge gebruikers goed nieuws, maar voor de rest is het even slikken. Duolingo lijkt vooral te negeren dat mensen op verschillende manieren leren en de oude versie van de app gaf daar de ruimte voor.

Met veel grote updates is het vaak een kwestie van gewenning. Na een paar maanden weet je niet beter. In het geval van Duolingo is het niet waarschijnlijk dat al die fans dit straks vergeten zijn. Een petitie op Change.org om de update terug te draaien heeft inmiddels al meer dan 11 duizend handtekeningen.

Wat vind jij van de nieuwe Duolingo-update en het leerpad? Laat van je horen in de reacties!