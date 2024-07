Dumb Phone: met deze app zorgt je iPhone minder voor afleiding

Word jij ook altijd de hele dag afgeleid door je iPhone, dan is Dumb Phone de app die je bijvoorbeeld kan helpen tijdens je werk.

Dumb Phone zorgt voor minder afleiding

Dumb Phone van ontwikkelaar Michael Tigas heeft een minimalistisch design en is ontworpen om afleiding te minimaliseren. Het doel is om van je iPhone weer een hulpmiddel te maken in plaats van een apparaat waar je de hele dag doelloos op zit te scrollen (wat bij veel mensen het geval is). Verder zorgt Dumb Phone ervoor dat je de apps die je hebt geselecteerd met één hand kunt bereiken.

Het instellen van je Dumb Phone op je iPhone is heel eenvoudig. Je gebruikt de Dumb Phone app om een interactieve widget te maken. Je selecteert één tot zes apps waartoe je gemakkelijk toegang wilt hebben. Die apps worden in een grote widget geplaatst. Vervolgens kies je een achtergrond (die in de app zit) in dezelfde kleur als de widget. Dit zorgt voor een strakke look.

Tot slot moet je nog de apps uit het dock verwijderen. Het is niet mogelijk om ze te verwijderen op basis van een focusmodus. Dat is een beperking van iOS, niet van de app. Heb je de dock-apps verwijderd dan zet je de app Dumb Phone in het dock.

Zo gebruik je de app

Hoe je Dumb Phone gebruikt, zal voor iedereen anders zijn. Sommige mensen kunnen de app de hele dag door gebruiken. Anderen alleen op bepaalde momenten. Of misschien alleen in het weekend. Je kunt een focusmodus instellen, zodat je iPhone alleen in een ‘domme telefoon’ verandert wanneer je die focusmodus inschakelt.

De combinatie van het monotone uiterlijk, het ontbreken van meldingen en de extra moeite die je moet doen om bij andere apps te komen, zorgen zonder meer voor veel minder afleiding. Desondanks blijft je iPhone een handig hulpmiddel, omdat je toch snel en gemakkelijk je geselecteerde apps kunt gebruiken.

Prijzen en beschikbaarheid

Dumb Phone is sinds kort beschikbaar in de App Store. Je krijgt een gratis proefperiode van zeven dagen, dus je kunt op je gemak uitproberen of het iets voor je is. Daarna betaal je 2,99 euro per maand. Je kunt ook kiezen voor 9,99 euro per jaar, of 29,99 euro voor de rest van je leven.