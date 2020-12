De dubbele MagSafe-oplader is vanaf nu verkrijgbaar in de Apple Store. De draadloze oplader kan gelijktijdig twee apparaten van stroom voorzien, zoals een iPhone en Apple Watch. De dubbele MagSafe-oplader kost 149 euro.

Dubbele MagSafe-oplader nu verkrijgbaar

De draadloze oplader werkt samen met alle apparaten die de Qi-standaard ondersteunen. Dit is sinds de iPhone 8 het geval voor alle Apple-telefoons. De draadloze oplader heeft plek om twee apparaten tegelijkertijd van stroom te voorzien. Je kunt bijvoorbeeld een iPhone 12 en Apple Watch of AirPods-oplaaddoosje op hetzelfde moment opladen.

De dubbele MagSafe-oplader wordt samen met een usb-c-naar-Lightning-kabel van 1 meter geleverd en is opvouwbaar. Je kunt ‘m dus gemakkelijk meenemen op reis omdat hij ingeklapt heel compact is. De MagSafe Duo, zoals de oplader voluit uit, werd gelijktijdig met de iPhone 12 aangekondigd.

Om apparaten draadloos op te laden heb je nog wel een lichtnetadapter nodig, die los wordt verkocht. Wanneer je de dubbele MagSafe-oplader aan een adapter met 20 Watt vermogen koppelt worden je apparaten draadloos opgeladen met een maximale snelheid van 11 Watt.

Wil je sneller draadloos opladen? Dan moet je een adapter met 27 Watt (of meer) vermogen aan de draadloze MagSafe-oplader koppelen. Dan kun je namelijk met een maximaal vermogen van 14 Watt opladen. Draadloos opladen gaat overigens altijd slomer dan opladen met een kabeltje.

De dubbele MagSafe-oplader is compatibel met alle recente Apple-apparaten, waaronder de iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE en iPhone XR. Ook kun je alle Apple Watches, AirPods en AirPods Pro met de dubbele MagSafe-lader van stroom voorzien. Eerder bracht het bedrijf al een enkele MagSafe-oplader uit voor 45 euro.

Meer over MagSafe

MagSafe is een magnetische aansluiting die in de nieuwe iPhone 12-telefoons zit. Zodra je een geschikt accessoire in de buurt houdt, zoals de hierboven besproken oplader, ‘klikt’ deze automatisch op de juiste plaats vast. Bovendien weet de iPhone 12 dankzij nfc wat voor accessoire je gekoppeld hebt. Je scherm kleurt daardoor bijvoorbeeld eventjes rood wanneer je een rode MagSafe-beschermhoes hebt gekoppeld.

