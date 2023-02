Dronken bestuurder opgepakt nadat iPhone politie belt na crash

Een iPhone heeft ervoor gezorgd dat een dronken bestuurder meteen is opgepakt door de politie. Maar wat is er precies gebeurd?

iPhone zorgt ervoor dat dronken bestuurder wordt opgepakt

Een 46-jarige man uit Nieuw-Zeeland had een paar glazen teveel op en reed om 1 uur ‘s ochtends met zijn auto tegen een boom. Dankzij de ongelukdetectie (crash detection) op zijn iPhone, belde zijn toestel automatisch de hulpdiensten.

De dronken bestuurder sprak via zijn iPhone met de centrale, maar die vonden dat de man nogal beschonken klonk. Daarom stuurde ze al vrij snel een politiewagen. Toen de agenten arriveerden gaven ze de man een alcoholtest. Maar de dronken man werd agressief en wilde niet meewerken. Vervolgens is hij door de politie opgepakt en meegenomen.

Crashdetectie in het kort

Apple’s crashdetectie is een gloednieuwe functie voor de iPhone 14 (Plus), iPhone 14 Pro (Max), Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra. Hiermee belt je iPhone of Apple Watch automatisch het lokale noodnummer na een auto-ongeluk en geeft de smartphone of smartwatch ook meteen je locatie door.

Dat ongelukdetectie-functie levens kan redden staat buiten kijf, maar regelmatig duiken er ook berichten op van onterechte noodmeldingen. Zo werd crashdetectie tijdens ritjes in achtbanen geactiveerd, inclusief het bellen van lokale alarmdiensten. Hetzelfde probleem deed zich al voor met skiën en snowboarden: ook hier gaat crashdetectie onterecht af.

Het blijkt dus dat het maken van heftige en plotselinge bewegingen door je Apple-apparaat als een ongeluk wordt geregistreerd. En dat terwijl Apple de crashdetectie op vier soorten ernstige auto-ongelukken heeft getest.

Toch is het een handige functie om te hebben. Je zou maar eens in een ongeluk belanden en buiten westen raken. Je moet natuurlijk nooit dronken als bestuurder in een auto stappen, zelfs al zorgt je iPhone voor het inschakelen van de hulpdiensten na een ongeluk.

Heb je nog geen iPhone of Apple Watch met crashdetectie? Check dan onze prijsvergelijker voor de Apple Watch Series 8 of die van de iPhone 14 Pro. Voor andere opties kun je het best onze keuzehulp en vergelijker even raadplegen.

