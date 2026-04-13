Apple brengt begin 2027 drie (!) nieuwe iPhones uit: dit zijn ze

Volgens een nieuw bericht van Mark Gurman is Apple van plan om begin volgend jaar maar liefst drie nieuwe iPhones op de markt te brengen.

Apple brengt begin 2027 drie nieuwe iPhones uit

Mark Gurman van Bloomberg zegt in een nieuw bericht dat Apple begin 2027 drie nieuwe iPhones uitbrengt. Hij verwacht de iPhone Air 2 en de iPhone 18e, samen met de standaard iPhone 18. Als dat klopt, zal Apple het trio waarschijnlijk in maart of april volgend jaar aankondigen. Het is onduidelijk of er een livestream-evenement zal plaatsvinden.

Aangezien de iPhone 16e en de iPhone 17e respectievelijk in het eerste kwartaal van 2025 en 2026 werden onthuld, is het heel waarschijnlijk dat er in het eerste kwartaal van volgend jaar een iPhone 18e zal volgen. Het is wel opmerkelijk dat tegelijkertijd een nieuwe iPhone Air en de standaard iPhone 18 worden geïntroduceerd.

De huidige iPhone Air en de standaard iPhone 17 verschenen in september vorig jaar, maar verschillende berichten wijzen erop dat Apple in de toekomst naar een gesplitste lancering gaat. Dit betekent dat er komend najaar iPhone-modellen op de markt komen en dat we begin 2027 drie nieuwe iPhones kunnen verwachten. Waarschijnlijk ziet het er als volgt uit:

Er verschijnen al maandenlang berichten over de plannen van Apple voor een gesplitste lancering, dus dit is niets nieuws. Er waren wel tegenstrijdige berichten over wanneer de iPhone Air 2 precies op de markt zou komen, dus daarin schept Gurman nu duidelijkheid.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit kun je verwachten

De iPhone 18e en de iPhone 18 krijgen waarschijnlijk een A20-chip en verder weinig anders. De volgende iPhone Air krijgt volgens geruchten ook een A20-chip, een tweede camera aan de achterzijde, een grotere batterij en het vapor chamber-koelsysteem van de iPhone 17 Pro.

Volgens Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital is Apple zelfs van plan om uiteindelijk een iPhone Air 3 uit te brengen. Dat is op zich opvallend, omdat de verkoop van de huidige iPhone Air laag is in vergelijking met die van de iPhone 17 en iPhone 17 Pro.