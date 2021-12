Het is zover: iOS 15.2, iPadOS 15.2 en WatchOS 8.3 nu beschikbaar

Apple heeft zojuist iOS 15.2 uitgebracht. De update is beschikbaar voor alle recente iPhones. Ook staat er een nieuwe versie van iPadOS klaar en krijgt de Apple Watch er een aantal nieuwe features bij.

Apple heeft updates voor de iPhone en iPad uitgebracht. iOS 15.2 en iPadOS 15.2 zijn nu te downloaden en voegen verschillende nieuwe functies toe aan je toestel. Daarnaast bevat de update ook weer diverse bugfixes en verbeteringen voor de stabiliteit. We raden je dan ook aan om de nieuwste versie van iOS 15 zo snel mogelijk te installeren. Volg daarvoor het onderstaande stappenplan:

Zorg dat je iPhone-accu voor minstens 50 procent vol zit of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies in dit menu voor ‘Software-update’ en laat je iPhone (of iPad) naar de nieuwste update zoeken; Gevonden? Doorloop de aanwijzingen op het scherm om de update af te ronden.

Verschijnt iOS 15.2 niet direct in beeld? Dan moet je helaas even wachten. Net na de release van een nieuwe update willen heel veel mensen de software downloaden. Daardoor ontstaan digitale wachtrijen. Probeer het over een uurtje vooral nog een keer.

Maak voor je de update installeert ook altijd een back-up van je iPhone. In de meeste gevallen gaat het downloaden van iOS 15.2 zonder problemen, maar je weet maar nooit. Als er toch iets misgaat ben je in ieder geval geen belangrijke gegevens kwijt.

Nieuwe functies in iOS 15.2

Eén van de belangrijkste nieuwe functies in iOS 15.2 is het Privacyrapport voor apps. Daarmee kun je zien welke apps de afgelopen week toegang hebben gehad tot je persoonlijke gegevens. Denk daarbij aan je locatie, foto’s, microfoon, camera en contacten. Als je vindt dat een bepaalde app te veel gegevens opvraagt, kun je deze desgewenst natuurlijk verwijderen.

Een andere grote functie is digitale erfenis. Daarmee kun je vrienden of familieleden aanwijzen als erfeniscontact. Als je komt te overlijden, krijgen zij toegang tot je iPhone en kunnen ze bijvoorbeeld foto’s, berichten en notities bekijken. Dat kan erg praktisch zijn, maar heeft voor de nabestaanden ook emotionele waarde.

Wil je meer weten over de update? We hebben alle nieuwe functies van iOS 15.2 voor je op een rijtje gezet.

Ook WatchOS 8.3 beschikbaar

Er zijn twee manieren om je Apple Watch te updaten: via je iPhone en direct via de Apple Watch zelf. Hieronder lees je hoe je beide manieren toepast. WatchOS 8.3 is beschikbaar voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer.

Gebruik je gekoppelde iPhone; Ga naar Mijn Watch en daarna Algemeen; Tik op Software-update en heb even geduld tot de update gedownload is; Koppel je Apple Watch aan de lader en wacht tot de update is geïnstalleerd.

Houd je gekoppelde iPhone in de buurt van je Apple Watch, anders verstoor je het updateproces. Het updaten kan langer dan een uur duren. Geduld is dus zeker een schone zaak. Je kunt de installatie alleen afronden met je Apple Watch aan de lader. Houd hier dus rekening mee.

Open de instellingen-app op je Apple Watch; Ga naar Algemeen en daarna Software-update; Je Apple Watch zoekt nu naar de watchOS-update; Tik op downloaden; Koppel je Apple Watch aan de lader en de installatie begint automatisch.

