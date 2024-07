Deze downgrades mag je verwachten bij de goedkopere Vision Pro

Het is al langer bekend dat Apple werkt aan een goedkopere Vision Pro en daar horen natuurlijk een aantal downgrades bij. Dit zijn de verwachtingen.

Deze downgrades krijgt de goedkopere Vision Pro

Apple is op zoek naar nieuwe leveranciers voor OLED-on-Silicon (OLEDoS) panelen. Volgens The Elec betekent dit dat Apple van plan is om een goedkopere versie van de Vision Pro te ontwikkelen. De Koreaanse website heeft blijkbaar een verschuiving ontdekt in de toeleveringsketen van OLEDoS-panelen, een belangrijk onderdeel van de Vision Pro.

Op dit moment levert Sony deze microdisplays met hoge resolutie. De beperkte productiecapaciteit van maximaal 900.000 panelen per jaar en het gebrek aan uitbreidingsplannen hebben er echter toe geleid dat Apple op zoek is naar alternatieven voor de toekomst.

Apple heeft blijkbaar een verzoek ingediend bij Samsung Display en LG Display om hun mogelijkheden voor de productie van grotere OLEDoS-panelen te evalueren. De groottes zijn 2,0 tot 2,1 inch met een pixeldichtheid van zo’n 1700 pixels per inch (PPI).

Grotere displays met een lagere resolutie

Deze schermen zouden groter zijn dan de schermen die momenteel in de Vision Pro worden gebruikt. En ze hebben ook een lagere resolutie. Dit zijn vooralsnog dan ook de belangrijkste downgrades die je in een goedkopere Vision Pro mag verwachten.

De Vision Pro maakt gebruik van Sony’s OLEDoS-panelen. Zo’n paneel is 1,42 inch groot en heeft een pixeldichtheid van bijna 3400 PPI. Daarbij wordt er gebruikgemaakt van een wit OLED-scherm met kleurenfilter (wOLED+CF technologie). Dit is een van de belangrijkste redenen voor de hoge prijs van de Vision Pro.

Op Displayweek 2024 toonden zowel Samsung als LG hun vooruitgang in de OLED microdisplay technologie. Samsung presenteerde een 1,03-inch RGB OLED microdisplay, ontwikkeld in samenwerking met eMagin. Dit display belooft hogere helderheidsniveaus in vergelijking met de wOLED+CF methode. Ondertussen onthulde LG een 1,3-inch 4K OLED microdisplay met 10.000 nits. Dit display maakt gebruik van een micro lens array (MLA) om de helderheid met ongeveer 40 procent te verhogen.

Apple’s interesse in grotere OLEDoS-panelen met een lagere resolutie dan die in de huidige Vision Pro suggereert dat deze bedoeld zijn voor een nieuwe, goedkopere versie met downgrades. Het gerucht gaat dat Apple al meer dan een jaar aan zo’n apparaat werkt. En de laatste aanwijzingen suggereren dat het ontworpen zou kunnen zijn om te verbinden met een iPhone of Mac, zodat er geen dure processor nodig is. De goedkopere Apple Vision headset kan dan eind volgend jaar al op de markt komen.

