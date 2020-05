Twitter, Trump en Facebook: Amerikaanse president versus social media

De vete tussen Donald Trump en Twitter heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt. De Amerikaanse president dreigt zelfs met het sluiten van social media-bedrijven en heeft inmiddels de eerste stap hiertoe genomen. In dit artikel leggen we beknopt uit hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Trump, Twitter en Facebook: zo zit het

Twitter is hét communicatieplatform van Donald Trump. De Amerikaanse president is een fervent twitteraar en plaatst de hele dag door berichtjes. Achter de schermen gaat het er minder gemoedelijk aan toe. Tijd voor een terugblik.

Wat is er aan de hand?

Het begon allemaal met een door Trump ondertekend decreet. De Amerikaanse president wil met dit wetsvoorstel social media-bedrijven, waaronder dus Facebook en Twitter, verantwoordelijk maken voor de inhoud op hun apps en sites. Dit is momenteel nog niet het geval.

Een voorbeeld verduidelijkt de boel. Wanneer iemand op Facebook oproept tot geweld is het sociale medium niet aansprakelijk. Wel moet men haar best doen om de inhoud zo goed mogelijk te modereren. Wanneer ons voorbeeldbericht door een Facebook-gebruiker wordt gemarkeerd moet het sociale platform naar de inhoud van het bericht bekijken, en verwijderen als het strafbaar is.

Die gang van zaken wil Trump veranderen. Juridisch gezien wil de Amerikaanse president sectie 230 van de Communications Decency Act (CDC) verwijderen. Kort gezegd komt het er dan op neer dat sociale media-partijen als Facebook, Instagram, TikTok en Twitter verantwoordelijk worden voor alle inhoud op hun apps, diensten en sites, dus ook voor de bijdragen van bezoekers.

Waarom Trump dit wil

Omdat de Amerikaanse president van mening is dat sociale media, in het specifiek Twitter, meningen van (politiek) conservatieve Amerikanen onderdrukken door hun berichten als ‘misleidend’ te markeren. Trump is hier al langer van overtuigd, maar afgelopen week stroomde de figuurlijke emmer over.

Twitter, het bedrijf van Jack Dorsey, had namelijk tweets van de Amerikaanse president gemarkeerd als mogelijk misleidend. Wie naar het account van Trump gaat moet eerst op ‘Weergeven’ tikken om de inhoud van deze berichten te zien. Deze factcheck viel niet in goede aarde bij Trump, die dreigde om social media te reguleren.

Zo zien de betreffende tweets eruit.

In een van de tweets schreef Trump dat stemmen per post (bij een verkiezing) fraudegevoelig is. Twitter vond dat dit bericht mogelijk verwarring zou zaaien bij Amerikaanse stemmers en besloot de tweet daarom met bovenstaand label te markeren. Ook plaatste Twitter een link onder het bericht met de tekst ‘Lees hier de feiten over de verkiezingen per post.’ Hierbij werden bronnen als CNN en The Washington Post aangehaald.

Ook verborg Twitter een bericht van de president over de protesten die momenteel in Minneapolis plaatsvinden. Trump noemt de demonstranten “thugs” en dat het leger begint met schieten, zodra het plunderen begint. Twitter is van mening dat de president hiermee geweld verheerlijkt en heeft de tweet daarom gemarkeerd.

Deze verborgen tweets schoppen tegen het zere been van Trump en de eerste stap naar staatsregulering is nu dus middels het decreet gezet. Het voorstel is echter nog niet officieel. Eerst moet de FCC, de telecomwaakhond van de Amerikaanse overheid, zich nog over de inhoud van het decreet buigen en een oordeel vellen. Momenteel is het voorstel dus nog niet geldig.

Facebook is minder stellig

Twitter staat dus lijnrecht tegenover Trump en blijft mogelijk misleidende berichten te markeren. Facebook staat minder stellig in de discussie. In een interview met Fox News zegt topman Mark Zuckerberg namelijk dat het vooralsnog niet nodig is om zo’n waarschuwing bij Facebook-berichten van de president te zetten.

Soms kiest Facebook er echter wel voor om berichten te modereren, zoals afgelopen maart. Toen plaatste de Braziliaanse president Bolsonaro namelijk een video waarin hij claimde dat hydroxychloroquine, een medische stof, werkt tegen het coronavirus. De video werd verwijderd omdat de inhoud kan leiden tot fysieke schade, en dat druist tegen het beleid van Facebook in.

De toekomst

De komende maanden wordt duidelijk of sectie 230 van de CDC wordt verwijderd, of niet. Trump is voorstander van verwijdering. Hij stelt dat deze wet ervoor zorgt dat een select groepje personen, waaronder Dorsey en Zuckerberg, veel invloed kan uitoefenen op de vrijheid van meningsuiting op de online platformen. De macht om berichten te verwijderen ligt immers in hun handen.

Facebook en Twitter zijn het hier niet mee eens. Eerstgenoemde stelt namelijk dat verwijdering van de bescherming ervoor gaat zorgen dat sociale media alle mogelijk controversiële uitlatingen gaan censureren, omdat ze anders mogelijk op de bon geslingerd worden.

Twitter zit vooral in over de online vrijheid van meningsuiting. Het platform noemt het decreet reactionair en zegt dat sectie 230 van de CDC “Amerikaanse innovatie en vrijheid van meningsuiting beschermt.” Pogingen om dit te veranderen, zoals Trump dus voorstelt, beschadigen volgens Twitter de mogelijkheid om je (online) vrij te kunnen uiten.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Trump, Twitter en Facebook? Houd dan onze site in de gaten, download de gratis app voor je iPhone of iPad en schrijf je in voor dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief!