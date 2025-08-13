Dit zijn álle veranderingen van de iPhone 17 (Air) en 17 Pro (Max)

De iPhone 17-serie komt er nu echt bijna aan: dit zijn de veranderingen die we verwachten voor de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max)!

Veranderingen iPhone 17 (Air) en 17 Pro (Max)

Een nieuwe iPhone-serie betekent ook nieuwe functies en verbeteringen. We zetten alle veranderingen van de iPhone 17 (Air) en 17 Pro (Max) die we tot nog toe weten voor je op een rij.

iPhone 17

De iPhone 16 is een van de meest aantrekkelijke basismodellen tot nu toe. De iPhone 17 lijkt die trend te gaan voortzetten, ook al heeft die niet zo’n uitgebreide lijst met nieuwe functies als de andere modellen.

6,3-inch scherm : iets groter dan dat van de voorganger, vergelijkbaar met het scherm van de iPhone 16 Pro.

: iets groter dan dat van de voorganger, vergelijkbaar met het scherm van de iPhone 16 Pro. A19-chip : opvolger van de A18-chip van de iPhone 16.

: opvolger van de A18-chip van de iPhone 16. 24-megapixel TrueDepth-camera aan de voorkant : eerste upgrade van de frontcam in jaren.

: eerste upgrade van de frontcam in jaren. ProMotion en always-on display : tot nog to exclusief voor de Pro-modellen.

: tot nog to exclusief voor de Pro-modellen. Nieuwe kleuren : Paars, Groen, Blauw, Zwart en Wit.

: Paars, Groen, Blauw, Zwart en Wit. Verwachte prijs: 969 euro, hetzelfde als de iPhone 16 vorig jaar.

iPhone 17 Air

Een gloednieuwe ultradunne iPhone 17 Air vervangt het Plus-model in het assortiment van Apple. Het is een futuristisch ontwerp dat dunner is dan ooit, dat wel ten koste gaat van de batterijduur en camera’s.

Ultradun ontwerp : slechts 5,55 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit.

: slechts 5,55 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. 6,6-inch scherm : een nieuw schermformaat dat tussen de Pro en de Pro Max in zit.

: een nieuw schermformaat dat tussen de Pro en de Pro Max in zit. A19 Pro-chip : de krachtigere chip maar met slechts 5 GPU-cores.

: de krachtigere chip maar met slechts 5 GPU-cores. 24-megapixel TrueDepth-camera aan de voorkant : eerste upgrade van de frontcam in jaren.

: eerste upgrade van de frontcam in jaren. Één camera aan de achterkant : alleen een hoofdcamera (geen ultragroothoek of tele).

: alleen een hoofdcamera (geen ultragroothoek of tele). 12 GB werkgeheugen : 50 procent meer dan de 8 GB van eerdere modellen.

: 50 procent meer dan de 8 GB van eerdere modellen. ProMotion en always-on display : tot nog to exclusief voor de Pro-modellen.

: tot nog to exclusief voor de Pro-modellen. C1-modem : de eerste eigen 5G-modem van Apple.

: de eerste eigen 5G-modem van Apple. Kleuren geïnspireerd op andere Air-producten : Lichtblauw, Lichtgoud, Zwart en Zilver.

: Lichtblauw, Lichtgoud, Zwart en Zilver. Verwachte prijs: tegen de 1200 euro, net wat duurder dan de iPhone 16 Plus vorig jaar (1119 euro).

iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max

De Pro-modellen zijn ook dit jaar weer de beste iPhones. De iPhone 17 Pro en Pro Max verschijnen in dezelfde formaten van 6,3 inch en 6,9 inch, maar veel andere functies veranderen.

Nieuw ontwerp : camera-eiland over de volledige breedte en aluminium vervangt titanium.

: camera-eiland over de volledige breedte en aluminium vervangt titanium. A19 Pro-chip : de krachtigste nieuwe iPhone-chip zonder beperkingen.

: de krachtigste nieuwe iPhone-chip zonder beperkingen. 24-megapixel TrueDepth-camera aan de voorkant : eerste upgrade van de frontcam in jaren.

: eerste upgrade van de frontcam in jaren. 48-megapixel telelens : een upgrade van 12 megapixel, waardoor alle drie de camera’s aan de achterkant nu 48 megapixel hebben.

: een upgrade van 12 megapixel, waardoor alle drie de camera’s aan de achterkant nu 48 megapixel hebben. Grotere batterij alleen op de Pro Max : de iPhone met de langste batterijduur breidt zijn voorsprong uit.

: de iPhone met de langste batterijduur breidt zijn voorsprong uit. 12 GB werkgeheugen : 50 procent meer dan de 8 GB van eerdere modellen.

: 50 procent meer dan de 8 GB van eerdere modellen. Krasbestendiger antireflectiescherm : nieuwe upgrades om te compenseren dat ProMotion niet langer exclusief voor de Pro-modellen is.

: nieuwe upgrades om te compenseren dat ProMotion niet langer exclusief voor de Pro-modellen is. Meer kleuren : Oranje en Donkerblauw worden toegevoegd aan Zilver en Zwart.

: Oranje en Donkerblauw worden toegevoegd aan Zilver en Zwart. Verwachte prijzen: tegen de 1300 euro en 1550 euro, net wat duurder dan de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max vorig jaar (1229 euro en 1479 euro).

Conclusie

Met name de iPhone 17 Air maakt het kiezen van een toestel uit de iPhone 17-serie wat moeilijker dan normaal. De ‘reguliere’ iPhone 17 heeft voor het eerst ProMotion. De iPhone 17 Air is het meest futuristisch, maar brengt ook wat beperkingen met zich mee. De iPhone 17 Pro en Pro Max lijken net zo krachtig als altijd, maar ze hebben niet dezelfde ‘gloednieuwe’ aantrekkingskracht als de Air.

De iPhone 17-serie verschijnt in september

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17-serie, want Apple presenteert de nieuwe iPhones traditiegetrouw in september. Inmiddels weten we dat de nieuwe iPhones hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 9 september worden gepresenteerd. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de iPhone 17-serie!