Dit zegt jouw iPhone over jou (en het is meer dan je denkt)

Je ziet je iPhone misschien gewoon als een handige gadget, maar je iPhone zegt ook zeker iets over jouw levensstijl en persoonlijkheid!

Dit zegt jouw iPhone over jou

Welke iPhone je kiest en in welke kleur, zegt iets over je karakter. Het is dan ook geen toeval dat er zoveel verschillende iPhone-kleuren zijn. Apple weet dat het aanbieden van verschillende kleuren een bredere groep gebruikers aanspreekt. En elke kleur verwijst subtiel naar verschillende persoonlijkheidskenmerken.

Ook je app-keuzes en je instellingen zeggen iets over je. Ben je een minimalist die de voorkeur geeft aan een opgeruimd startscherm? Of ben je een sociaal type dat elke berichten-app heeft geïnstalleerd om alle vriendschappen te onderhouden? Jouw iPhone weet het, en Apple weet het ook.

Je iPhone is in feite een mini psychologisch profiel dat je in je zak draagt!

Je hebt de nieuwste iPhone

Als je een recente iPhone hebt (bijvoorbeeld de iPhone 15 Pro Max of iPhone 14), dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd om anderen voor te blijven. Je probeert graag nieuwe dingen uit en je bent nieuwsgierig.

Het regelmatige updaten betekent ook dat je graag je sociaaleconomische status laat zien. Je nieuwe iPhone-model laat zien dat je welvaart en moderniteit waardeert. En de kans is groot dat je ook veel waarde hecht aan beveiliging.

Je hebt een oude iPhone

Ook als je een oude iPhone hebt, zegt dat het een en ander over jouw persoonlijkheid. Waarschijnlijk ben je zeer betrokken en loyaal. Verder ben je erg georganiseerd en verantwoordelijk.

Met een oude iPhone kun je je sociale status laten zien en tegelijkertijd geld besparen. Je keuze voor een oude iPhone betekent ook dat je een berekenend persoon bent en alleen beslissingen neemt waar je echt iets aan hebt.

Het scherm van je iPhone is gebroken

Gebruik je al lange tijd een iPhone met een gebarsten scherm? Je bent niet de enige. Apple-producten staan bekend om hun duurzaamheid, maar er gebeuren nou eenmaal ook ongelukken. Een gebarsten scherm laat echter ook iets zien van je persoonlijkheid. Ten eerste kan het duiden op een stressvolle, drukke levensstijl. Je iPhone krijgt het daarbij zwaar te verduren. Ten tweede duidt het op een gebrek aan aandacht voor detail.

Een beschadigd scherm kan duiden op nalatigheid ten opzichte van waardevolle bezittingen. En voor de waaghalzen onder ons kan het een soort bevestiging zijn van hun avontuurlijke karakter. Het kan ook nog uitstelgedrag aan het licht brengen; je weet dat het scherm gerepareerd moet worden, maar je blijft het toch uitstellen.

Interessant genoeg kan een gebarsten scherm ook een gespreksstarter zijn. Het geeft je iPhone karakter en zorgt voor herkenning; bijna iedereen heeft immers wel eens een soortgelijk ongeluk meegemaakt. Maar als je voortdurend te maken hebt met gebarsten schermen, is het geen slecht idee om de volgende keer voor AppleCare+ te kiezen.

Dit zeggen de kleuren over je

Ook de kleur van je iPhone zegt veel over je persoonlijkheid. Zo betekent een zilveren iPhone dat je een voorkeur hebt voor elegantie. Levendige kleuren zoals sterrenlicht duiden op je enthousiasme voor avontuur en sensatie, en zwart betekent professioneel, mysterieus en melancholiek. Dit is ook de reden dat veel managers in de zakenwereld voor zwart kiezen.

Wie kiest voor geel …

Geel staat voor optimisme, creativiteit en een extraverte aard. Als je een gele iPhone hebt, is de kans groot dat je je graag onderscheidt van de massa. In zakelijke omgevingen trekt geel de aandacht en stimuleert het mentale activiteit.

Interessant genoeg wordt geel ook geassocieerd met voorzichtigheid en alertheid. Dit suggereert dat je optimistisch bent, maar niet naïef. Je benadert het leven met een evenwichtig perspectief en weegt de voor- en nadelen af voordat je een beslissing neemt.

Wie kiest voor lavendel …

Lavendel staat voor creativiteit, kalmte en eigenzinnigheid. Kies je hiervoor dan hecht je waarschijnlijk veel waarde aan emotioneel evenwicht en een rustige omgeving. De lavendeltint van Apple is geen schreeuwerig paars, maar een ingetogen, bijna pastelkleurige versie. Het suggereert dat je niet probeert om aandacht te schreeuwen, maar wel graag op een subtiele manier wil opvallen.

Als je de kleur dieppaars van de iPhone 14 Pro op het oog hebt, weet dan dat het een tint is die een gevoel van autoriteit en ambitie uitstraalt. Het is het volwassen, intensere neefje van lavendel, perfect voor een combinatie van creativiteit en kracht.

Wie kiest voor rood …

De levendige tint rood schreeuwt zelfvertrouwen en durf, maar op een goede manier. Kies je voor rood, dan ga je de schijnwerpers niet uit de weg. Bovendien wordt rood vaak geassocieerd met passie en intensiteit. Als je voor deze kleur kiest, benader je het leven waarschijnlijk met veel enthousiasme. Of het nu gaat om je carrière, relaties of hobby’s, je geeft je voor 100 procent bij alles wat je doet.

Verder is rood nog de kleur van liefde en warmte. Dit kan erop wijzen dat je waarde hecht aan diepe verbindingen en betekenisvolle relaties. En tot slot maken de rode iPhones van Apple deel uit van het (PRODUCT)RED-initiatief en dragen bij aan wereldwijde gezondheidsprogramma’s. Dat weerspiegelt je keuze dus ook.

Wie kiest voor groen …

Groen symboliseert evenwicht, harmonie en groei. Als je kiest voor een donkere tint, straal je waarschijnlijk stabiliteit en verfijning uit. Deze tint spreekt mensen aan die analytisch en logisch zijn en graag problemen oplossen. Omgekeerd suggereren lichtere tinten zoals mintgroen of zeegroen een meer empathische en ruimdenkende aard.

Groen wordt ook geassocieerd met milieubewustzijn. Als je een groene iPhone hebt, kun je daarmee aangeven dat je je bewust bent van duurzaamheidsvraagstukken. In de bedrijfswereld straalt groen een gevoel van kalmte en focus uit. Met een groene iPhone communiceer je op subtiele wijze dat je in staat bent om je evenwicht te bewaren, ook al staat er veel op het spel.

Wie kiest voor wit …

Een witte iPhone duidt op een voorkeur voor eenvoud en elegantie. Wit, algemeen erkend als symbool van zuiverheid en reinheid, suggereert dat je deze eigenschappen waardeert in alle aspecten van het leven, niet alleen je iPhone. Kiezen voor een witte iPhone kan ook duiden op je extraverte aard.

Wit wordt ook geassocieerd met perfectionisme. Als je een witte iPhone kiest, stel je hoge eisen aan jezelf en je omgeving. Je hebt oog voor detail en je neemt geen genoegen met minder dan het beste. Een witte iPhone vraagt echter ook om regelmatig onderhoud. Dit suggereert dat je bereid bent moeite te doen om dingen in topconditie te houden. En dat geldt zowel voor relaties als voor persoonlijke bezittingen.

Conclusie

Nu weet je dat het model, de kleur en zelfs de apps en functies van je iPhone iets over je zeggen. Geef je de voorkeur aan het nieuwste model? Dan ben je technisch onderlegd en blijf je graag op de hoogte. Houd je van felle en levendige kleuren? Dan ben je extravert en maak je graag een fashion statement.

Welke iPhone je ook hebt, het bovenstaande artikel is natuurlijk geen definitieve maatstaf voor wie je bent. Het onderzoeken van je kwaliteiten op basis van het type iPhone en de kleur ervan is een leuke reflectie, maar het is zeker geen echte analyse van wie je bent als persoon!

