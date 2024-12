Dit was voor mij dé reden om een iPhone 16 te halen

Na lang twijfelen heb ik de iPhone 16 gekocht. Eén nieuwe feature was daarbij van groot invloed op mijn aankoop. Hoogstwaarschijnlijk had je deze niet op je bingo-kaart staan, maar ik leg het je graag uit.

De beste ‘gewone’ iPhone in jaren

Wat mij betreft is de iPhone 16 de beste ‘gewone’ iPhone die Apple de laatste jaren heeft uitgebracht. Tot nog toe hadden de Pro-iPhones altijd één of zelfs meerdere echt substantiële voordelen ten opzichte. Een derde cameralens voor sterker ingezoomde foto’s bijvoorbeeld, een chiquere vormgeving of gewoon krachtigere specs zoals meer werkgeheugen of een snellere chip. Dit jaar is het verschil echter kleiner dan ooit.

iPhone 16 verschilt bar weinig van de 16 Pro

Laten we eerst nog maar even kijken hoe weinig de iPhone 16 van de 16 Pro nou verschilt.

Specificaties

Qua specificaties is er maar een klein verschil. Werkgeheugen is met 8 GB hetzelfde, alleen heeft de 16 een A18-chip en de 16 Pro de A18 Pro-chip. Het verschil tussen die twee processors is echter zo klein dat we bij iPhoned niemand zouden aanraden om de Pro te kopen puur vanwege de chip. Trouwens, de accu van de Pro’s is iets groter dan van de gewone modellen, maar dat verschil is ook miniem.

Cameraregelaar

Dé nieuwe functie van dit jaar is de Cameraregelaar, een toegewijde knop om de camera mee te bedienen – inclusief aanvullende functies. Je raadt het al, maar deze knop zit dus ook gewoon op de 16. O ja, en de actieknop zit nu ook op de iPhone 16

Camera

Tot en met de iPhone 14 toe was de camera altijd van de grote pre’s van een iPhone Pro. Daar is afgelopen jaar al verandering in gekomen. Want ook de gewone iPhone heeft nu een 48-megapixel sensor. Alleen de telelens ontbreekt, maar weet je wat: dankzij die 48 megapixels kan de zowel de iPhone 15 als 16 een bijgesneden foto maken die in feite neerkomt op een 2x ingezoomde opname. Oké, dat is niet hetzelfde als de 5x-zoom van de Pro, maar vaak is dat beetje zoom ook nét voldoende.

Display

Het grootste verschil tussen de 16 en 16 Pro zit ‘m in het display. Ten eerste: de 16 Pro en Pro Max hebben een net wat groter scherm van 6,3 inch en 6,9 inch – dat is 0,2 inch meer dan op de standaardmodellen. Belangrijker nog: het Pro-scherm ondersteunt ProMotion. Dat betekent dat het display meer beelden per seconde weergeeft (120 in plaats van 60), wat zorgt voor soepelere beelden. Heb je dat eenmaal gebruikt, kun je bijna niet meer terug, maar anders weet je echt niet dat je iets mist.

Dit maakt de iPhone 16 echt leuker dan de 16 Pro

Zoals je kon lezen verschilt de iPhone 16 dus echt weinig van de 16 Pro. Als in: hij is maar ietwat ‘slechter’ dan zijn Pro-broer. Maar je kunt er niet omheen, qua hardware is hij dus wel íéts slechter. Maar op een vlak is de iPhone 16 echt beter dan de Pro, en dat zijn herkenbaarheid en design.

Ik bedoel, kijk nou naar de kleuren van de iPhone 16. Blau… nee, ultramarijn ziet er supervet uit en ook groen en roze zijn leuk. Ook is het veranderde camera-eiland wat mij betreft een echte blikvanger. En sowieso: als je nu een nieuwe iPhone 16 haalt, dan ziet iedereen ook dat je een nieuwe iPhone hebt. De 16 Pro (Max) is daarentegen weer bijna hetzelfde als een jaar terug.

Ik kocht een iPhone 16 vanwege de kleur

Ik moet dus (kleur) bekennen: ik kocht een iPhone 16 in de kleur ultramarijn omdat ik hem gewoon ontzettend cool eruit vind zien. Ik word iedere keer weer blij als ik hem oppak – veel blijer dan de saaie kleuren van de iPhone 16 Pro op het werk. Ik had ook een zwarte iPhone 16 voor minder geld kunnen kopen, maar nee, het moest blauw zijn. Noem me dus oppervlakkig, maar deze iPhone kocht ik vanwege het design. Dat die voor de rest nauwelijks onder doet voor een Pro, vind ik mooi meegenomen. Nu dus alleen nog een transparant hoesje erbij halen.