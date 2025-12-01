Dit is wat je in de maand december nog kunt verwachten van Apple

Apple sluit bijna het meest succesvolle jaar ooit af, maar in december zullen er nog een aantal verschillende nieuwe lanceringen plaatsvinden.

Apple brengt in december vernieuwingen naar iOS 26.2

Apple brengt iOS 26.2 uit in december en dat is een update met veel nieuwe functies en features. Deze vernieuwingen verwachten we:

Offline songteksten in Apple Muziek.

Optie ‘Dringend’ met alarm in Herinneringen.

Nieuwe features voor Podcasts (met o.a. automatische hoofdstukken).

Verbeterde Slaapscore in de Gezondheid-app.

Verbeteringen in Apple Games.

Ondersteuning voor tabellen in Freeform.

Optie om klok op vergrendelscherm meer of minder transparant te maken.

Waterpas van de Meten-app krijgt Liquid Glass.

Nieuwe Liquid Glass-animaties in het hele besturingssysteem.

AirDrop krijgt een nieuwe deelfunctie.

Meldingen worden helderder.

CarPlay kan meer widgets op het scherm.

Opdracht voor het creëren van evenementen in de app Uitnodigingen.

AirPods Live Vertalingen komt naar de EU.

Gebruikers in Japan kunnen Siri vervangen.

EU-gebruikers kunnen beperkt wifi delen tussen iPhone en Apple Watch.

iPadOS 26.2 brengt multitasking met drag&drop terug

iPadOS 26 werd net als iOS 26 in september gelanceerd. Er kwamen nieuwe functies bij, maar er werden ook een aantal functies verwijderd die wel beschikbaar waren in iPadOS 18. In iPadOS 26.1 werd er al een belangrijke functie teruggebracht: Slide Over. Met iPadOS 26.2 brengt Apple in december nog een andere multitaskingfunctie terug: ondersteuning voor drag&drop voor het beheren van Split View en Slide Over.

De Edge Light-functie van macOS Tahoe 26.2

macOS Tahoe 26.2 bevat een aantal van dezelfde geweldige functies als iOS en iPadOS, maar voegt daar het unieke Edge Light-functie voor videogesprekken aan toe. Edge Light is de softwareoplossing van Apple om je gezicht beter te belichten tijdens videogesprekken. Het biedt een soortgelijk effect als fysieke ringlampen, maar dan zonder de extra kosten en installatie. De functie is in december beschikbaar op alle Macs met Apple silicon.

De eerste bèta’s voor iOS 26.3

De afgelopen jaren heeft Apple de eerste bètaversie van zijn x.3 iOS-updates half december uitgebracht, dus nog vóór de kerstvakantie. Dit jaar zou het wel eens anders kunnen zijn, aangezien Apple er mogelijk voor kiest om iOS 26.3 bèta 1 te bewaren voor januari. Maar als het bedrijf zijn recente patroon volgt, zullen we de eerste bètaversies voor iOS 26.3 en de bijbehorende updates in de komende weken zien verschijnen, kort nadat iOS 26.2 voor het grote publiek is gelanceerd.

F1 The Movie en andere releases komen naar Apple TV

Apple TV heeft een van zijn grootste premières van het jaar in december: F1 The Movie is vanaf vrijdag 12 december te zien op Apple TV. Je kunt deze zomerkaskraker van Apple met een groot budget dan dus thuis bekijken als onderdeel van je Apple TV-abonnement. Andere hoogtepunten van het decemberprogramma van Apple TV zijn meer afleveringen van Pluribus en Down Cemetery Road, plus een nieuwe kerstspecial en een docuserie over zes schattige en bedreigde jonge dieren.

Apple Arcade krijgt 5 nieuwe games

Op donderdag 4 december worden er een aantal spannende nieuwe games toegevoegd aan de meer dan 200 bestaande titels van Apple Arcade. Er worden op die dag namelijk vijf nieuwe games gelanceerd:

PowerWash Simulator : een populaire en ontspannende game met speciale bonuspakketten.

: een populaire en ontspannende game met speciale bonuspakketten. SpongeBob Patty Pursuit 2 : een platformgame met SpongeBob Squarepants in de hoofdrol.

: een platformgame met SpongeBob Squarepants in de hoofdrol. Cult of the Lamb Arcade Edition : een bekroonde Rogue-lite game.

: een bekroonde Rogue-lite game. Subway Surfers+ : een arcadeversie van ’s werelds meest gedownloade mobiele game.

: een arcadeversie van ’s werelds meest gedownloade mobiele game. Naruto Ultimate Ninja Storm+: een 3D vechtgame.

Apple Arcade is beschikbaar als zelfstandige dienst voor 6,99 euro per maand of als onderdeel van het Apple One-pakket.

Hier komt Apple niet mee in december: hardware

Apple brengt in december maar zelden nieuwe hardwareproducten op de markt, dus het is niet waarschijnlijk dat we voor 2026 nog nieuwe Apple-apparaten gaan zien. Er gaan al lang geruchten dat het bedrijf binnenkort verschillende nieuwe producten zal introduceren, waaronder de AirTag 2, een nieuwe Apple TV 4K en de HomePod mini 2. Het is nog steeds mogelijk dat een of meer van deze producten ons in december verrassen, maar het is waarschijnlijker dat we ze pas begin volgend jaar te zien krijgen.

