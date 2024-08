Deze producten kondigt Apple niét aan tijdens het iPhone 16-event

Op het iPhone 16-event op 9 september presenteert Apple nieuwe iPhones, maar er zijn ook producten die dan (nog) niét verschijnen. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit kondigt Apple niét aan op het iPhone 16-event

Op maandagavond 26 augustus werd bekend dat het volgende Apple-event plaatsvindt op 9 september. We verwachten in elk geval nieuwe versies van de iPhone en Apple Watch op dit iPhone 16-event, maar er zijn ook geruchten over producten die waarschijnlijk (nog) niét worden aangekondigd. We zetten ze voor je op een rij.

M4 Macs

Mark Gurman van Bloomberg meldde onlangs dat Apple de ontwikkeling van de eerste Macs met M4-chip in een stroomversnelling heeft gebracht. Dat zou gaan om nieuwe versies van de MacBook Pro, Mac mini en iMac met de M4-chip.

De iMac en MacBook Pro behouden waarschijnlijk het ontwerp van de huidige versies, maar er zijn geruchten dat de M4 Mac mini een gloednieuw, compacter ontwerp krijgt dat meer lijkt op een Apple TV. Ze verschijnen alleen niét op het iPhone 16-event. Apple houdt in oktober meestal speciale events voor de Mac, dus het het is waarschijnlijk dat dit ook dit jaar het geval is.

AirPods Pro 3

Volgens geruchten werkt Apple aan de derde generatie AirPods Pro. Deze nieuwe versie zou een nieuw design en nieuwe chips hebben die gezondheidsgerelateerde functies mogelijk maken, zoals een gehoortest. De AirPods Pro 3 worden waarschijnlijk later volgend jaar aangekondigd.

Voor dit jaar wordt verwacht dat Apple twee nieuwe versies van de AirPods 4 zal aankondigen, die zowel de AirPods 2 als de AirPods 3 zullen vervangen. Deze nieuwe AirPods worden waarschijnlijk wél aangekondigd tijdens het iPhone 16-event op 9 september. Er bestaat ook nog een kans dat er een nieuwe versie van de AirPods Max worden aangekondigd, maar de kans is net zo groot dat dit pas later dit jaar gebeurt.

Nieuwe HomePods

Apple is bezig met de ontwikkeling van meerdere nieuwe HomePod-modellen. Gelekte afbeeldingen laten een model zien dat lijkt op de HomePod 2, maar dan met een lcd-touchscreen bovenop. Er zijn ook geruchten over een ambitieuzer apparaat met een scherm van ongeveer 8 inch en tvOS. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Apple van plan is om op het iPhone 16-event nieuwe HomePods te introduceren.

Goedkopere Apple Vision

De Apple Vision Pro is nog steeds niet beschikbaar in Nederland, maar ligt inmiddels wel in onder andere Duitsland in de winkels. Er zijn geruchten dat Apple aan een goedkoper model werkt om meer klanten te trekken. Dit model zal echter op zijn vroegst eind 2025 klaar zijn. Apple zou tijdens het iPhone 16-event mogelijk wel een uitbreiding van de Vision Pro naar nog meer landen kunnen aankondigen.

Een nieuwe iPad mini, wel of niet op het iPhone 16-event?

De voorraad iPad mini 6-toestellen in Apple Stores over de hele wereld lijkt aan zijn eind te komen. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat er binnenkort een nieuwe iPad mini op de markt komt. Apple heeft in het verleden wel nieuwe iPads aangekondigd tijdens een iPhone-event, maar meestal verschijnen ze pas in oktober. Er is dan ook een kans van zo’n 50 procent dat er een iPad mini 7 wordt aangekondigd op het iPhone 16-event.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit kondigt Apple wél aan tijdens het iPhone 16-event

Apple zal vier nieuwe iPhones onthullen: de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Een van de nieuwe functies is een fysieke knop voor camera’s, de capture-knop. De Pro-modellen krijgen grotere schermen. Alle iPhone 16-modellen draaien op de A18-chip en zijn compatibel met Apple Intelligence.

Apple lanceert naar verwachting ook de Apple Watch Series 10 met een nieuw design en de Apple Watch Ultra 3 met kleine verbeteringen. Ook worden er op het iPhone 16-event nieuwe AirPods verwacht. En dan volgt natuurlijk ook nog de officiële release van iOS 18.