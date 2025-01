Dit is het eerste Apple-product van 2025 (iPhone-nieuws #4)

Het eerste Apple-product van 2025 komt er al snel aan! Dit en meer lees je in het iPhone nieuws van deze week!

2025 is nog geen maand oud, dus het is nog niet verwonderlijk dat er tot nog toe geen nieuw Apple-product op de markt is verschenen. Toch zal dat niet heel lang meer op zich laten wachten. We verwachten Apple’s eerste productaankondiging van 2025 namelijk al binnen ongeveer een maand.

→ Dit is het Apple-product

De iPhone 17 Air vervangt de iPhone 17 Plus en verschijnt naast de iPhone 17, 17 Pro en 17 Pro Max. We weten al langer dat de iPhone 17 Air erg dun wordt. Hoe dun precies, daar zijn de meningen over verdeeld. De meeste geruchten gaan inmiddels uit van 6 mm, of zelfs slechts 5,5 mm. We laten zien hoe dat eruit ziet.

→ Zo ziet dun eruit

De volgende versie van iOS zal pas ergens in september beschikbaar zijn. De eerste publieke testversie zal dan zo rond juli verschijnen. Stiekem is dat nog best ver weg, dus het is allemaal nog even koffiedik kijken. Toch zijn er nu al behoorlijk wat geruchten wat Apple van plan is, niet in de laatste plaats met de camera-app.

→ Dit verandert er

Vorig jaar kreeg de Apple Watch Ultra alleen een nieuw kleurtje (titanium zwart), maar een echte opvolger was nergens te bekennen. Waarschijnlijk gaan we dit jaar wel een nieuwe versie van de beste Apple smartwatch krijgen. Maar wanneer kun je dan de Apple Watch Ultra 3 ook daadwerkelijk kopen?

→ Dit is wanneer

Hackers die op WhatsApp bezig zijn, worden steeds vervelender. Daarbij is nieman meer veilig, want ze proberen regelmatig accounts van Jan en alleman te pakken te krijgen. Gelukkig kun je er wel wat tegen doen. We hebben een aantal handige tips voor je verzameld. Als je die in je achterhoofd houdt, blijf je een stuk veiliger.

→ Zo blijf je veilig

iOS 18.3 RC heeft buildnummer 22D60 en is op 21 januari 2025 uitgebracht voor ontwikkelaars en publieke bètatesters. Het verschijnen van een RC-versie (Release Candidate) betekent dat de officiële versie niet lang meer op zich laat wachten. Er zitten in elk geval nieuwe functies, verbeteringen, bugfixes en beveiligingsupdates in.

→ Dit zijn de nieuwe functies

Er is een afbeelding gelekt van de nieuwe iPhone SE. Op die afbeelding is (niet heel goed) te zien dat het toestel een Dynamic Island heeft in plaats van een notch. Tot nog toe is het Dynamic Island alleen maar beschikbaar op de iPhone 14 Pro-modellen, alle vier de iPhone 15-modellen en alle vier de iPhone 16-modellen.

→ Bekijk hier de afbeelding

Het is al langer mogelijk om een bericht dat je op Instagram plaatst, ook automatisch op Facebook te plaatsen. En hoewel WhatsApp al lange tijd van Meta is, werd deze dienst niet of nauwelijks bij de andere twee betrokken. Maar daar komt binnenkort verandering in, want Meta gaat WhatsApp koppelen aan Facebook en Instagram.

→ Dit houdt het in

