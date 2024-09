6 nieuwe iPhone 16-features die je misschien hebt gemist

Je hebt de belangrijkste iPhone 16-features inmiddels vast wel allemaal gehoord, maar er zijn ook wat kleinere functies die je mogelijk hebt gemist.

iPhone 16-features die je misschien hebt gemist

Apple heeft deze week de iPhone 16 line-up onthuld, met mooie nieuwe kleuren, een nieuwe knop voor het vastleggen van foto’s (cameraregelaar), grotere batterijen en ondersteuning voor Apple Intelligence. Maar er zijn ook nog een aantal iPhone 16-features die je tot nog toe misschien hebt gemist. We zetten ze voor je op een rij.

1. Lagere minimale helderheid

De nieuwste iPhones ondersteunen een veel lagere minimale helderheid, tot wel 1 nit. Er zijn mensen die de laagste helderheidsinstelling nog te fel vinden, maar dat zou bij de iPhone 16 dus niet meer het geval moeten zijn.

2. Sneller opladen

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus kunnen sneller worden opgeladen dan ooit tevoren, zowel met MagSafe als met USB-C. De iPhone 16 kun je met 25 W MagSafe opladen en tot 45 W bedraad opladen via USB-C. Dit is veel sneller dan eerdere iPhone-modellen, die tot 15 W konden opladen met MagSafe en tot 30 W met USB-C. Dus als snel opladen belangrijk voor jou is, is nu upgraden naar een iPhone 16 misschien wel een goed idee.

3. Snellere wifi

De nieuwe iPhone 16-modellen ondersteunen allemaal Wifi 7, waardoor je ook met de reguliere iPhone 16-modellen hogere wifi-snelheden haalt. Mits je een snel abonnement en een snelle router hebt natuurlijk. Wifi 7 ondersteunt snelheden tot 46 Gbps, wat meer dan vijf keer sneller is dan de 9 Gbps van Wifi 6E. Wifi 7 werkt ook op 320 MHz kanalen en ondersteunt de 6 GHz band, waardoor storing en verstopping van het signaal sterk worden verminderd.

4. Macrofotografie

Een van de handigste iPhone 16-features is macrofotografie. Hoewel deze functie voor het eerst werd geïntroduceerd met de iPhone 13 Pro in 2021, was het tot nu toe nooit mogelijk om foto’s in macromodus te maken op de reguliere iPhone-modellen. De iPhone 16 heeft een nieuwe ultragroothoekcamera, waardoor je eindelijk close-up macro-opnamen kunnen maken.

5. Ruimtelijke Foto’s en Video’s

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus ondersteunen nu ook de iPhone 16-features Ruimtelijke Foto’s en Ruimtelijke Video voor de Apple Vision Pro. Apple introduceerde de ondersteuning voor Ruimtelijke Video vorig jaar al op de iPhone 15 Pro-modellen. Daarnaast is de ondersteuning voor Ruimtelijke Foto’s nieuw. Hiermee kun je foto’s met dieptegegevens maken, waardoor ze er meeslepender uitzien wanneer je ze bekijkt op de Vision Pro.

6. Fotografische stijlen

Met de nieuwe Fotografische stijlen geef je heel eenvoudig je eigen touch aan al je foto’s. Door de kleuren en tinten aan te passen, maak je je foto’s nog persoonlijker. Vervolgens kun je al je wijzigingen eenvoudig toepassen op al je foto’s en ook net zo eenvoudig weer verwijderen.

Functies zoals Apple Intelligence en de nieuwe knop (cameraregelaar) zullen mensen waarschijnlijk eerder overhalen om te upgraden dan deze 5 iPhone 16-features. Maar daardoor zijn ze niet minder interessant!

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.