Nog meer aanwijzingen voor HomePod met display: dit weten we al

Er zijn opnieuw aanwijzingen opgedoken dat Apple werkt aan een HomePod met display. Dit weten we al over de vernieuwde versie van de HomePod!

Apple werkt aan HomePod met display

Apple heeft deze week weer een nieuwe testversie van tvOS 17.4 uitgebracht, waarin vooral kleine verbeteringen worden doorgevoerd. Het is dus een kleine update, maar er is wel een interessante code in de bèta gevonden. In de testversie is namelijk een nieuw apparaat onder de naam ‘Z314’ opgedoken. Dit kan duiden op een HomePod met display, die op een nieuwe versie van tvOS draait.

Volgens geruchten is dit nieuwe apparaat voorzien van een A15 Bionic-chip, daar draait de iPad mini 6 nu al op. Die chip zagen we nog niet eerder terug in de HomePod, want Apple’s speaker is juist voorzien van de S7-chip. Het lijkt er dus op dat Apple werkt aan een HomePod met display, die voor het eerst werkt met een Bionic-chip. Dit nieuwe apparaat is naar verluidt zelfs al in een vergevorderd stadium.

HomePod met iPad mini

Door eerdere versies van tvOS weten we al dat Apple test hoe de software draait op een aangepaste versie van de iPad mini 6. Met tvOS 17.2 probeerde Apple namelijk uit hoe de software eruit zou zien op een 8-inch display. Dat is vergelijkbaar met het scherm van de iPad mini 6, de tablet heeft namelijk een 8,3-inch scherm. Bij de nieuwe HomePod zouden we een soortgelijk display kunnen zien.

Het lijkt er nu dus op dat de volgende HomePod mogelijk draait op tvOS. Dit wordt dan vermoedelijk een aangepaste versie van de software, waarmee de HomePod er veel meer functies bij krijgt. Zo is de HomePod met display geschikt voor het kijken van video’s op YouTube of Netflix, maar kun je er ook gemakkelijk al je slimme apparaten mee aansturen. Dat moet de HomePod het centrum van je slimme huis maken.

Nieuwe speaker verschijnt binnenkort

Apple werkt volgens geruchten aan twee nieuwe HomePods, waarvan één dus is voorzien van een scherm dat lijkt op een iPad mini. De andere versie heeft een klein lcd-scherm aan de bovenzijde, waar nu nog de volumeknoppen zitten. Het is de verwachting dat de HomePod met het kleine lcd-display uiteindelijk de HomePod 2 vervangt. De HomePod met het grotere scherm wordt daarnaast uitgebracht.

Lang hoeven we waarschijnlijk niet te wachten op de nieuwe HomePod, want de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo heeft voorspeld dat de speaker begin 2024 wordt aangekondigd. Het is goed mogelijk dat Apple de nieuwe HomePod volgende maand onthuld, als ook de nieuwe iPads en MacBook Air komen. Nog even geduld dus, want de volgende HomePod verschijnt vermoedelijk al snel.

