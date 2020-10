Reorganisatie van Disney: streamingdienst Disney Plus krijgt de focus

Disney is aan een grote reorganisatie begonnen. Het mediabedrijf gaat daarbij vooral de focus leggen op streaming.

Disney gaat reorganiseren: focus ligt op streaming met Disney Plus

Disney liet onlangs weten dat het bedrijf van strategie gaat veranderen. Op die manier hoopt Disney vooral ook tijdens de coronacrisis toch hun klanten te bereiken. Vanwege het coronavirus heeft Disney namelijk een stuk minder bezoekers in zijn attractieparken. Ook het bezoekersaantal van Disney-films in de bioscoop loopt terug.

Als onderdeel van de strategieverandering gaat Disney alle losse mediabedrijven bundelen in één organisatie dat vooral focust op Disney Plus. Het gaat hier dan zowel om de inhoud van de streamingdienst als de advertenties die met Disney Plus te maken hebben.

Verandering is niet alleen gevolg van de pandemie

Volgens Disney-ceo Bob Chapek is het een behoorlijk drastische verandering, waarbij de focus ineens veel meer op Disney Plus ligt. Volgens Chapek is de verschuiving van de focus niet alleen een gevolg van de pandemie. Chapek vertelt dat het coronavirus de verandering wel heeft versneld, maar Disney deze overgang sowieso van plan was.

Voormalig hoofd van consumenten, producten en games Kareem Daniel wordt het nieuwe hoofd van de media- en entertainment groep. Ook Disney’s Studios gaat vooral focussen op het creëren van content voor Disney Plus.

Pandemie heeft groot effect op Disney

Het nieuws over de reorganisatie komt een maand nadat Disney zo’n 28.000 werknemers heeft ontslagen. Dit waren vooral werknemers van de Disney-attractieparken in de Amerikaanse staten Californië en Florida. Toch zal de reorganisatie geen effect hebben op de attractieparken volgens Disney.

De voortdurende pandemie heeft een groot effect gehad op het media- en entertainmentbedrijf. Zo zijn er meerdere Disney-films uitgesteld die eigenlijk al in de bioscoop hadden moeten draaien. Voorbeelden zijn de Marvel-film Black Widow en de Pixar-film Soul. Onlangs werd bekend dat Soul niet meer in de bioscoop zou draaien en rond kerst op Disney Plus te zien zou zijn.

Disney Plus maakte vorig jaar een vliegende start met meer dan 28 miljoen leden. Inmiddels heeft de streamingdienst zelfs al zo'n 100 betalende abonnees.

Heb je spijt van je abonnement? Dan lees je hoe je Disney Plus makkelijk kunt opzeggen. Benieuwd naar andere streamingdiensten? Op iPhoned lees je ook alles over de concurrenten van Disney Plus: Apple TV Plus en Netflix.