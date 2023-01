Disney Plus wordt duurder: prijzen per direct omhoog

De prijzen bij Disney Plus gaan per direct omhoog. Dit ga je nu betalen voor een maand- of een jaarabonnement.

Disney Plus gooit prijzen omhoog

Toen Disney Plus eind 2019 voor het eerst naar Nederland kwam, betaalde je voor een maandabonnement 6,99 euro. Voor een heel jaar was je toen nog 69,90 euro kwijt. De prijs van het abonnement steeg vervolgens naar 8,99 euro per maand, maar daar komt nu nóg een euro bij.

Disney Plus heeft per direct de prijzen verhoogd naar 9,99 per maand. Voor een jaarabonnement ben je 99,99 euro kwijt. Een jaarabonnement is op dit moment het voordeligst, je kijkt dan eigenlijk twee maanden gratis. Omgerekend is dat zo’n 8,33 per maand.

Nu Disney Plus 9,99 euro kost, maakt dit de streamingsdienst meteen een van de duurste aanbieders. Je moet alleen niet vergeten dat je wel films in 4K en HDR daarvoor terugkrijgt. Bij Netflix moet je daar een duurder abonnement voor nemen.

Meer prijsstijgingen bij streamingsdiensten?

Het is wel opvallend nadat ViaPlay duurder is geworden nu ook Disney Plus met prijsstijgingen komt. Betekent dit dat alle streamingsdiensten hun prijzen gaan verhogen?

We verwachten eigenlijk wel dat er nog meer prijsstijgingen aan zitten te komen. Ben jij van plan over te stappen naar een andere streamingdienst? Wij hebben de prijzen van de bekendste aanbieders voor je onder elkaar gezet. Neem dus snel een abonnement wanneer je nog twijfelt, anders betaal je straks misschien meer! Check het aanbod hier:

