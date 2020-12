Disney Plus heeft een prijsverhoging aangekondigd. De prijs van de streamingdienst gaat met 2 euro per maand omhoog naar 8,99 euro. Een heel jaar Disney Plus gaat 89,99 euro kosten. De prijsverhoging gaat per 1 februari 2021 in.

Disney Plus prijsverhoging vanaf februari 2021

De informatie over de Europese prijsverhoging is bekendgemaakt op Investor Day 2020, een evenement waarop investeerders worden bijgepraat over de toekomst van het bedrijf. Momenteel kost een maand Disney Plus 6,99 euro, terwijl je een jaarabonnement afsluit voor 69,99 euro.

Disney vindt de hogere prijs geoorloofd omdat er ook een nieuw onderdeel aan de streamingdienst wordt toegevoegd: Star. Star bevat nieuwe content, waarbij je kunt denken aan documentaires, films en verschillende series.

Veel details over dit nieuwe onderdeel heeft Disney nog niet vrijgegeven. Wel wil Disney Plus zich met Star meer richten op volwassenen. Tijdens de presentatie liet het bedrijf weten bijvoorbeeld te komen met content van Disney Television Studios. Ook ABC, Searchlight en 20th Century Studio werden genoemd. Door deze toevoegingen wordt de huidige bibliotheek verdubbeld, aldus Disney.

Groeiambities

Disney Plus is sinds november 2019 in Nederland beschikbaar. Belgische kijkers kunnen sinds september van dit jaar aan de slag met de streamingdienst.

Tijdens het virtuele evenement heeft Disney Plus laten weten momenteel 86,6 miljoen betalende gebruikers te hebben. De ambitie is om de komende jaren flink door te groeien. Rond 2024 moeten er tussen de 230 en 260 miljoen betalende Disney Plus-kijkers zijn. Concurrent Netflix heeft er momenteel ruim 195 miljoen.

Meer over Disney Plus

De coronacrisis heeft streamingdiensten in het algemeen, en dus ook Disney Plus, geen windeieren gelegd. De dienst rolt dan ook aan de lopende band nieuwe functies uit, waaronder GroupWatch. Hiermee kun je op afstand samen met vrienden naar dezelfde film of serie kijken. In onze Disney Plus-gids vind je meer van dit soort tips.