Disney Plus goedkoper: misschien binnenkort (met slechts één maar)

Volgens de laatste geruchten wordt Disney Plus misschien goedkoper. In Amerika overweegt de streamingdienst om een goedkoper abonnement uit te brengen, maar dan wel mét reclame.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus goedkoper

Toen Disney Plus pas beschikbaar was betaalde je nog 6,99 euro per maand om op je iPhone, iPad, smart-tv of console te kunnen genieten van alle bekende Disney-klassiekers en Marvel-films. Inmiddels is de prijs al naar 8,99 euro per maand gestegen, hoewel je met een jaarabonnement op Disney Plus toch wat goedkoper uit bent.

Toch is een goedkoper abonnement op Disney Plus altijd welkom. Daarom is er nu goed nieuws, want er gaan geruchten dat Disney Plus een goedkoper abonnement overweegt.

Er is echter één maar, want dit goedkoper abonnement op Disney Plus krijgt dan wel reclame. Vooralsnog is Disney van plan om dit speciaal abonnement alleen in Amerika uit te rollen. Hopelijk kunnen we na verloop van tijd dit Disney-abo ook in Nederland en België verwachten.

Streamingdiensten in Nederland

Het wordt alleen maar drukker in het wereldje van de streamingdiensten. Sinds kort kwam er nog een bij en is ook Viaplay in Nederland verkrijgbaar. Hiervoor betaal je 9,99 euro per maand en krijg je niet alleen toegang tot films en series, maar krijg je er onder andere ook Formule 1, de Bundesliga en PDC Darts bij. Daarnaast zit HBO Max er ook aan te komen.

Met al deze streamingdiensten wordt het nu alleen maar lastiger om te kiezen tussen Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en de rest. Maar een goedkoper Disney Plus-abonnement zou er misschien voor kunnen zorgen dat Disney als grote winnaar uit de bus komt.

Lees meer: De 5 beste streamingdiensten van dit moment met de voordelen en nadelen

Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!