Disney Plus wordt stukken duurder (en krijgt abonnement met reclame)

Disney Plus wordt duurder en gaat flink in prijs omhoog. Op dit moment zijn de plannen alleen voor Amerika, maar ook de rest van de wereld moet er op den duur aan geloven. iPhoned vertelt wat Disney precies van plan is.

Disney wordt flink duurder: dit zijn de plannen

Het zat er natuurlijk al langer aan te komen, maar nu heeft Disney Plus toch echt officieel bevestigd dat ze hun streamingdienst duurder gaan maken. Er is ook bekend gemaakt wanneer dit gaat gebeuren.

Op 8 december 2022 wordt Disney Plus flink duurder. Daarnaast komt er ook een goedkoper abonnement met reclame. Op dit moment gelden de nieuwe abonnementsvormen alleen voor Amerika, maar Disney heeft al aangegeven dat ze in 2023 wereldwijd duurder worden.

De prijs van een abonnement voor Disney Plus in Amerika gaat omhoog van 7,99 dollar naar 10,99 dollar per maand. Dat is een verhoging van bijna 40 procent. Het abonnement met reclame gaat straks de oude prijs krijgen: 7,99 dollar per maand.

Wanneer we deze informatie naar de prijzen van Disney Plus in Nederland projecteren, dan wordt ook hier de streamingdienst flink duurder. Het standaard abonnement kost nu 8,99 euro per maand. Dat wordt waarschijnlijk de prijs van het abonnement met reclame. De prijs voor het reguliere abonnement gaat dan waarschijnlijk omhoog naar 11,99 euro.

Ook Netflix krijgt reclame

Overigens is Disney Plus niet de enige streamingdienst die met nieuwe abonnementen gaat komen. Netflix heeft ook al aangegeven te werken aan een abonnementsvorm met reclame.

Heel erg verrassend is de komst van een goedkoper Netflix-abonnement met reclame overigens niet. Het gaat niet zo goed met de streamingdienst en het aantal abonnees daalt. Volgens het bedrijf komt dit omdat te veel mensen hun accounts delen – en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Pak nu nog je kans voor de prijsverhoging

We weten jammer genoeg nog niet precies wanneer Disney Plus ook voor Nederland duurder gaat worden. Daarom zeggen we: pak nu het nog kan je kans om te genieten van alle bekende Star Wars-fims, Marvel-kaskrakers en bekende Disney-klassiekers zonder reclame voor de reguliere prijs.

