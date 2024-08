We wisten dat het eraan ging komen, maar nu is het officieel: Disney Plus wordt een flink stuk duurder. Dit is wanneer de prijs omhoog gaat.

Disney Plus wordt flink duurder en voegt reclame toe

De geruchten hadden het al eerder gezegd dat Disney Plus een flinke prijsstijging ging krijgen, maar nu is het officieel bekend gemaakt door het Amerikaanse bedrijf. Vanaf 17 oktober gaat de prijs met drie euro omhoog.

Dan betaal je niet meer 10,99 euro voor Disney Plus, maar 13,99 wat uiteraard een flink stuk duurder is. Voor het jaarabonnement waar je normaal 109,99 euro voor moet betalen gaan de prijzen ook omhoog. Je moet dan per jaar 139,99 op tafel leggen om van je favoriete Marvel-films en Star Wars-series te genieten.

Het duurder abonnement van Disney Plus zal dan voortaan de naam Premium krijgen. Je mag hiermee vier gelijktijdige streams kijken op 4k-kwaliteit. Naast het Premium abonnement komt er ook een Standaard-abo. Hiermee mag je twee gelijktijdige streams kijken op 1080p. Voor dit abonnement ga je dan 9,99 euro per maand betalen.

Naast deze twee abonnementen komt Disney Plus ook met een nieuw abonnement. Dit abonnement kost 5,99 euro per maand, maar dan krijg je dus wel advertenties te zien. Je mag hiermee dan twee streams tegelijkertijd kijken in 1080p. Maar met dit abonnement is het dan niet mogelijk om films en series te downloaden om offline te kijken.

Abonnementen Standaard met reclame Standaard Premium Resolutie 1080p (full hd) 1080p (full hd) 4k Aantal streams 2 2 4 Downloads x Tot maximaal 10 apparaten Tot maximaal 10 apparaten Prijs 5,99 per maand 9,99 per maand 13,99 per maand

Disney Plus-alternatieven

Met het duurder worden van Disney Plus is het een goed moment om eens rond te kijken en misschien over te stappen naar een nieuwe streamingdienst. Daarom hebben we hieronder de bekendste streamingdiensten voor je bij elkaar gezet.