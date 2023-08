Disney+ bevestigt: wachtwoord delen binnenkort niet meer toegestaan

Gebruik jij hetzelfde account op Disney+ als je vrienden? Dan is er slecht nieuws, want Disney+ wil een einde maken aan het delen van je wachtwoord.

Disney+ staat account delen niet meer toe

Na Netflix heeft ook Disney Plus aangekondigd dat het straks niet meer is toegestaan om je account te delen. Het bedrijf werkt aan een manier om het delen van je wachtwoord te blokkeren. Doe je dit wel? Dan moet je waarschijnlijk gaan bijbetalen. Netflix voert inmiddels een soortgelijk beleid, waarbij je 3,99 euro per maand meer betaalt voor ieder persoon waarmee je jouw account deelt.

Disney-topman Bob Iger heeft nu aangekondigd dat dit ook bij Disney Plus gaat gebeuren. Het nieuwe beleid van Disney Plus wordt mogelijk zelfs nóg strenger dan dat van Netflix. Volgens Iger onderzoekt het bedrijf namelijk manieren om abonnees van Disney Plus meer te laten betalen voor het delen van hun wachtwoord met vrienden én familie.

Het is dan mogelijk ook niet toegestaan om je account te delen binnen een huishouden, dat bij Netflix wel nog mogelijk is. Disney Plus heeft nog niet bekendgemaakt hoe het gaat controleren of abonnees hun wachtwoord delen. Dit gebeurt vermoedelijk via het IP-adres van gebruikers, net zoals bij Netflix nu al het geval is.

Hogere prijzen voor abonnementen op Disney+

Volgens Disney-topman Iger delen ontzettend veel abonnees een account op Disney Plus, waardoor het bedrijf veel meer omzet kan maken als dat niet meer is toegestaan. Dat is niet de enige manier waarop Disney meer geld probeert te verdienen, want ook de abonnementsprijzen worden verhoogd. En dat gebeurt mogelijk al snel, want vanaf 12 oktober betaal je in de Verenigde Staten al meer voor Disney Plus.

Daar verhoogt Disney Plus het maandabonnement namelijk van 10,99 dollar naar 13,99 dollar. Een flinke prijsstijging dus, waardoor het de verwachting is dat de prijzen in Nederland ook hoger worden. Nu betaal je in Nederland nog 9,99 euro per maand voor Disney Plus. Dat wordt vermoedelijk dus meer, zeker als je straks het wachtwoord van Disney Plus wilt delen met vrienden of familie.

Disney Plus voert in 2024 nieuwe regeling in

Disney Plus heeft naar verluidt topprioriteit gegeven aan het invoeren van het nieuwe beleid, waarmee het niet meer wordt toegestaan om je wachtwoord te delen. Volgens Iger is Disney van plan om de nieuwe regeling in 2024 in te voeren. Het is nog niet bekend wanneer in 2024 dat gaat zijn, maar als het aan Disney Plus ligt zal dat waarschijnlijk zo snel mogelijk zijn.

Er komen dus behoorlijk wat veranderingen aan bij Disney Plus. Het is nog even afwachten hoe duur de abonnementen straks worden en hoeveel geld je gaat betalen voor het delen van Disney Plus. Vind je de nieuwe regeling niks en ben je op zoek naar een andere streamingdienst? Wij hebben een aantal abonnementen voor je onder elkaar gezet, zodat je weet wat de alternatieven zijn!

