Disney Plus maakt vliegende start met 28 miljoen leden

Disney Plus heeft zich vanaf het begin gevestigd als een serieuze speler op de streamingmarkt. De dienst heeft inmiddels ruim 28 miljoen abonnees.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus abonnees nu al meer dan 28 miljoen

Het succes van Disney Plus komt niet als een verrassing: als je Star Wars, Marvel, Disney, Pixar en meer aanbod bundelt in een videodienst, zijn er heel wat mensen die daar interesse in hebben.

Nu Disney de kwartaalcijfers heeft onthuld, weten we ook hoe groot die groep mensen precies is. Sinds de lancering op 12 november had Disney in een dag al tien miljoen leden. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 28,6 miljoen sinds afgelopen maandag.

Wereldwijde uitrol volgt pas dit jaar

Dat is best indrukwekkend, aangezien de dienst nog niet eens wereldwijd beschikbaar is. Zo wordt de streamingdienst vanaf 24 maart pas uitgerold in Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en meer landen. Disney gaat er dan ook vanuit dat het ledenaantal in 2020 nog fors zal groeien als de dienst geleidelijk in steeds meer gebieden beschikbaar komt.

Ondertussen maakte Netflix onlangs een kleinere groei van leden door dan ze hadden verwacht en is Apple stil over het exacte aantal leden dat Apple TV Plus inmiddels heeft. Volgens ceo Tim Cook is de streamingdienst ‘een groot succes’, maar is het niet duidelijk wat voor ledenaantal daar bij hoort.

Sinds het begin van Disney Plus heeft de dienst vooral geteerd op oudere films en series, maar daar komt binnenkort verandering in. Net als Netflix en Apple TV Plus gaat Disney exclusieve series maken die je enkel op de streamingdienst kunt bekijken. Check ons overzicht voor alles wat je dit en volgend jaar kunt verwachten.