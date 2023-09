Aanbieding: Disney Plus véél goedkoper (maar straks juist duurder)

Ben je groot fan van Disney? Dan is dit je kans, want Disney Plus is door een tijdelijke aanbieding veel goedkoper. Zo krijg je de korting!

Disney Plus nu veel goedkoper door aanbieding

Disney Plus heeft op dit moment een goede aanbieding, je kunt nu namelijk een abonnement afsluiten voor slechts 1,99 euro per maand! Dat is veel goedkoper dan het bedrag dat je normaal betaalt, want voor een standaard abonnement leg je zonder de actie 9,99 euro neer. Hiermee bespaar je maandelijks dus maar liefst 8 euro.

En het goede nieuws: met de aanbieding betaal je de eerste drie maanden slechts 1,99 euro. Dat betekent dat je voor deze maanden in totaal nog geen 6 euro betaalt, terwijl dit bij een normaal abonnement bijna 30 euro is. Je bespaart dus flink met de aanbieding bij Disney Plus. Dit is ook hét moment om een abonnement af te sluiten, want Disney Plus heeft bekendgemaakt dat de prijzen weer verhoogd worden.

Opnieuw prijsverhogingen bij Disney Plus

In de kleine letters van de aanbieding is namelijk te lezen dat je voor een abonnement bij Disney Plus na deze drie maanden 10,99 euro betaalt. De huidige prijs is lager, want je legt nu nog 9,99 euro neer per maand. Over een aantal maanden voert Disney Plus dus opnieuw prijsverhogingen door. Dat heeft Disney al aangekondigd in de Verenigde Staten, maar voor Nederland was dat nog niet bekend.

Dat is niet voor het eerst, want begin dit jaar verhoogde Disney de abonnementsprijzen eveneens. In januari gooide Disney de prijzen per direct omhoog, en we kunnen nu dus de tweede prijsstijging in één jaar verwachten. In 2019 betaalde je maandelijks nog 6,99 euro voor Disney Plus, maar dat is straks bijna twee keer zoveel. De aanbieding voor Disney Plus kon dus op geen beter moment komen.

Abonnement op tijd opzeggen

Het aanbod op Disney Plus is enorm, zo staan grote namen als Star Wars, Avatar en natuurlijk alle Marvel-films op het platform. Ben je van plan om de herfst door te brengen met deze titels? Sluit dan snel een maandabonnement af op Disney Plus, want de aanbieding loopt tot 20 september. Daarna betaal je weer de hoofdprijs voor het abonnement.

Let wel op, want het maandabonnement wordt automatisch verlengd. Zeg het abonnement daarom op tijd op in de laatste maand, anders betaal je daarna de nieuwe prijs van 10,99 euro. De aanbieding loop drie maanden, dus zorg dat je in de derde maand Disney Plus weer opzegt. Je kunt dan blijven kijken, tot het abonnement afloopt. Ben je daarna op zoek naar een nieuwe streamingdienst? Bekijk dan het complete aanbod hier:

