Op Disney Plus valt het nieuwe aanbod afgezien van The Mandalorian nog een beetje tegen. Gelukkig is er een hele hoop in de maak. Deze nieuwe series komen in 2020 en 2021 naar Disney Plus.

Disney Plus in 2020 en 2021

Op Disney Plus is een hoop te bekijken uit het archief van Disney, maar qua nieuwe series en films is het nog wat karig. De hoofdattractie is op het moment van schrijven The Mandalorian, met de oneindig aandoenlijke ‘Baby Yoda’. Daarnaast zijn het vooral reality programma’s die de boel vullen. Gelukkig komt er nog veel meer aan. De komende series zijn ruwweg onder te verdelen in Marvel, Star Wars en de rest.

Marvel

Vond je het al moeilijk om alle Marvel-films te volgen? Dan wordt het de komende jaren alleen maar lastiger, want de nieuwe Marvel-series zijn essentieel om het volledige verhaal te snappen. Disney pakt groots uit met een stapel series waarin de acteurs uit de films dezelfde rollen spelen.

De eerste serie is The Falcon and the Winter Soldier, die verder gaat na het verhaal uit Endgame. The Falcon (Anthony Mackie) en Winter Soldier (Sebastian Stan) pakken het stokje op van Captain America. In 2021 volgt een stapel meer series, zoals WandaVision met Vision en Scarlet Witch. Loki krijgt dat jaar ook een eigen serie, net als Hawkeye.

Ook interessant is What If…?, een animatieserie die vragen stelt als ‘wat als Peggy Carter Captain America was?’ Verwacht een hoop alternatieve versies van je favoriete helden. Iets verder in de toekomst worden helden uit de comics geïntroduceerd die nog niet eerder op het scherm zijn verschenen, startend met Moon Knight, Ms. Marvel en She-Hulk.

Marvel Disney Plus series: nog even op een rijtje

The Falcon and the Winter Soldier (herfst 2020)

WandaVision (lente 2021)

Loki (lente 2021)

What If…? (zomer 2021)

Hawkeye (herfst 2021)

Moon Knight (onbekend)

Ms. Marvel (onbekend)

She-Hulk (onbekend)

Star Wars

Naast Marvel is Star Wars natuurlijk ook een belangrijk merk voor Disney. Ook daar zijn verschillende series van in de maak. Het duurt alleen nog eventjes totdat er een nieuwe live action-serie – zoals The Mandalorian – klaarstaat. Disney Plus volgt die serie namelijk eerst op met een zevende seizoen van de animatieserie The Clone Wars.

Daarna komt er een spelshow, met acteur Ahmed Best als host. Je kent hem waarschijnlijk als de stem van Jar Jar Binks, maar in Star Wars: Jedi Temple Challenge speelt hij een Jedi Master die jonge deelnemers (zijn Padawan) verschillende obstakels laat overwinnen.

Later volgen nieuwe live action-series in het universum. Beginnend met een prequel van Rogue One: A Star Wars Story, met het personage Cassian Andor (Diego Luna) in de hoofdrol. Daarna zal Ewan McGregor de lightsaber weer oppakken om in de rol van Obi-Wan Kenibo te kruipen. In deze serie zien we wat er met dit personage is gebeurd tussen de prequels en de originele trilogie.

Star Wars Disney Plus series: nog even op een rijtje

Star Wars: The Clone Wars seizoen 7 (2020)

Star Wars: Jedi Temple Challenge (2020)

Rogue One-prequel (2021)

Obi-Wan Kenobi-serie (onbekend)

De rest

Daarnaast zijn er verschillende andere series in de maak. Zo keert Lizzie McGuire terug met dezelfde acteurs en makers. Animatieserie Monsters at Work gaat verder na de film Monsters Academy en Love, Simon volgt de gelijknamige film op met een nieuwe tiener die worstelt met zijn seksualiteit.

In Diary of a Female President wil een 12-jarig Cubaans-Amerikaans meisje de president van de Verenigde Staten worden. Daarnaast is Earth to Ned een nieuwe puppetshow van de Jim Henson Company en Big Shots volgt een basketbalcoach (John Stamos) die terecht komt op een school voor meisjes met rijke ouders.

Nog even op een rijtje:

Diary of a Female President (2020)

Monsters at Work (2020)

Love, Simon (onbekend)

Lizzie McGuire (onbekend)

Earth to Ned (onbekend)

Big Shots (onbekend)

