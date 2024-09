Disney+ staat abonnement delen niet meer toe: dit is de extra prijs

Heb je een account bij Disney Plus? Dan hebben we slecht nieuws, want Disney Plus staat het niet meer toe om je abonnement te delen. Daarvoor moet je nu bijbetalen.

Disney Plus abonnement delen

Het zat er al langer aan te komen, maar het is nu niet meer mogelijk om je abonnement van Disney Plus te delen. De streamingdienst voert dezelfde maatregelen in die we eerder bij Netflix zagen. Dat betekent dat je een abonnement niet mag delen met mensen buiten je huishouden. Alleen apparaten die regelmatig dezelfde internetverbinding gebruiken mogen ingelogd zijn op een gedeeld abonnement.

Disney had deze maatregelen al eerder aangekondigd, maar pas sinds vandaag heb je de mogelijkheid om een extra gebruiker toe te voegen aan je abonnement. Doe je dit niet? Dan krijgen gebruikers buiten je huishouden een melding. Daarin is te lezen dat ze niet tot het huishouden behoren en moeten bijbetalen of een eigen abonnement moeten afsluiten. Wil je jouw abonnement van Disney Plus toch delen? Dan vraagt Disney Plus meer geld.

Abonnement delen kost geld

Als je de hoofdgebruiker bent van het Disney Plus-abonnement wordt je apparaat automatisch gekoppeld aan je huishouden. Disney kijkt hiervoor naar de internetverbinding die je regelmatig gebruikt en wat je locatie ongeveer is. Volgens het bedrijf worden hiervoor geen precieze locatiegegevens gebruikt. Als hoofdgebruiker wordt je huishouden dus vanzelf geregistreerd. Houd er wel rekening mee dat de prijzen van Disney Plus veranderen. Zoveel betaal je voor (het delen van) je abonnement op Disney Plus:

Maandabonnement: 10,99 euro (vanaf oktober 13,99 euro)

(vanaf oktober 13,99 euro) Jaarabonnement: 109,90 euro (vanaf oktober 139,90 euro)

(vanaf oktober 139,90 euro) Extra gebruiker: 5,99 euro per maand

Om het abonnement van Disney Plus te delen betaal je nu 5,99 euro per maand meer. Daar komt nog bij dat Disney vanaf oktober de abonnementsprijzen verhoogt. Een Premium-maandabonnement kost dan 13,99 euro. Wil je dat abonnement delen met iemand buiten je huishouden? Dan betaal je dus minimaal 19,98 euro per maand. Het nieuwe Standaard-abonnement is iets goedkoper, dat kost 9,99 per maand voor twee gebruikers binnen hetzelfde huishouden.

Disney Plus voert maatregelen in

Slecht nieuws dus als je een abonnement van Disney Plus deelt met mensen buiten je huishouden. De streamingdienst rolt de nieuwe maatregelen geleidelijk uit, waardoor je niet direct een melding te zien krijgt als je een abonnement deelt. Dat gebeurt vermoedelijk de komende weken of maanden, zoals ook bij Netflix het geval was. Het is daarom aan te raden om nog even te wachten met het toevoegen van gebruikers buiten je huishouden, zodat je de extra kosten voorlopig vermijdt.

Goed om te weten: de kosten van een extra gebruiker worden maandelijks van de rekening van de hoofdgebruiker afgeschreven. Dat gebeurt ook als je een jaarabonnement hebt, waardoor je dus zowel een jaarlijkse als een maandelijkse afschrijving hebt van Disney Plus. Vind je het delen van een abonnement op Disney Plus te duur? Lees dan hier hoe je de komende drie maanden 18 euro korting krijgt op je abonnement!

