Discovery Station: Apple Music helpt je nieuwe muziek ontdekken

De nieuwe Discovery Station in Apple Music speelt een samengestelde selectie nummers af op basis van wat je hebt geluisterd, maar nog niet eerder hebt gehoord. Zo vind je de nieuwe functie!

Discovery Station: nieuwe muziek ontdekken

Apple Music heeft een nieuw station gelanceerd, dat is ontworpen als hulp voor het vinden van muziek die je misschien leuk vindt. Het station heet Discovery Station en speelt muziek af, gebaseerd op nummers waar je de laatste tijd naar hebt geluisterd. En het toffe van de nieuwe functie: je hebt deze nummers nog niet eerder gehoord.

Hoewel Apple de nieuwe functie nog niet officieel heeft aangekondigd, is die momenteel al wel toegankelijk voor de meeste gebruikers. Je vindt de optie als volgt:

Open Apple Music; Tik op ‘Luister nu’; Ga naar ‘Stations voor jou’; Het Discovery Station staat naast je persoonlijke radiostation.

Het Discovery Station staat dan naast je persoonlijke radiostation, dat op jouw smaak is afgestemd en dat je waarschijnlijk al langer kent. In de nieuwe feature vind je juist muziek terug die je vermoedelijk nog niet kent.

Het verschil met je persoonlijke radiostation

Discovery Station is algoritmisch gebaseerd op jouw muzieksmaak en is in die zin dus vergelijkbaar met je persoonlijke radiostation. Het belangrijkste verschil met de nieuwe functie is dat laatstgenoemde geen nummers uit je bibliotheek of afspeellijsten afspeelt. Je persoonlijke radiostation mixt daarentegen vaak muziek, waarvan Apple Music denkt dat je die leuk vindt met artiesten en nummers die je al eerder hebt afgespeeld.

In tegenstelling tot afspeellijsten hebben stations in Apple Music geen beperking in het aantal nummers. Bovendien veranderen ze altijd. Apple Music heeft ook een paar afspeellijsten met elk 25 nummers die wekelijks worden bijgewerkt. Afspeellijst New Music Mix is het meest vergelijkbaar met de nieuwe Discovery Station. Alleen zijn er bij Discovery Station altijd meer dan 100 miljoen nummers mogelijk, in plaats van slechts 25 nummers per week.

Discovery Station: Apple’s antwoord op Discover Weekly van Spotify

Onze eerste ervaringen met de nieuwe functie van Apple Music zijn zonder meer goed, maar het is natuurlijk heel persoonlijk of je een aanbeveling wel of niet goed vindt. Dat is dus een kwestie van uitproberen.

Een functie zoals Discovery Station was overigens wel te verwachten. Spotify heeft al geruime tijd de playlist Discover Weekly, die min of meer hetzelfde inhoudt. Apple Music kon dus niet achterblijven.

