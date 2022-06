Waarom we in Nederland nog geen digitale ID-kaart hebben

Je betaalt nu al jaren met Apple Pay en hebt een vaccinatiebewijs op je iPhone staan. Je kunt jezelf echter nog niet identificeren met een digitale ID-kaart. Waarom is dat?

Een digitale ID-kaart is ingewikkelder dan het klinkt

Een fysieke ID-kaart of paspoort is eigenlijk ontzettend ouderwets. Je mag volgens de wet officieel de deur niet uit zonder identiteitsbewijs. In veel broekzakken is er te weinig ruimte voor een portemonnee – en je ID los meenemen, dat is vragen om ellende. Ga je een avondje uit, raak je dat onding weer kwijt. Ben je gelijk weer 68,50 euro lichter voor een nieuwe.

Tijdens de coronapandemie droegen we allemaal een digitaal vaccinatiebewijs bij ons, zodat we in de mildere fases van de lockdown naar het terras of de bioscoop mochten. Waarom kan dat wel, maar hebben we nog steeds geen digitale ID-kaart? Wij zochten het uit.

De coronacheck-app

Het blijkt allemaal minder gemakkelijk te zijn dan het lijkt. Een identiteitsbewijs moet natuurlijk volledig betrouwbaar zijn. Als het niet voldoet aan de hoogste beveiligingseisen is het simpelweg onmogelijk om een digitaal identiteitsbewijs in te voerenen – het mag immers in geen enkele situatie te hacken of vervalsen zijn.

Overheid heeft plannen voor een zogenoemde vID

We zijn bij iPhoned natuurlijk niet de enigen die dromen van een ID-kaart op onze telefoons. De Nederlandse overheid werkt dan ook aan een ‘vID’, zoals een eventuele digitale ID-kaart gaat heten. Deze zou in heel Europa geldig zijn op vliegvelden, uitgaansgelegenheden en situaties met de politie. Een volwaardig identiteitsbewijs, dus.

In september 2020 startte de overheid – in samenwerking met diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en andere organisaties – met het testen van de vID. Volgens de overheid is het enorm belangrijk dat de vID in de toekomst voor iedereen toegankelijk is. Daarom nemen ook inclusiedoelgroepen mee aan het innovatieonderzoek. Denk hierbij aan mensen met een beperking of mensen die minder (digitaal) vaardig zijn.

Het duurt waarschijnlijk nog jaren, maar de digitale ID-kaart komt eraan. Dat is zo goed als zeker. Er moet echter nog een hele hoop gebeuren voor het zover is. Zo is een Nederlandse digitale identiteitskaart wettelijk nog niet eens mogelijk, aldus staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Veel ophef over eventuele ID-kaart op je iPhone

Niet iedereen is blij met de plannen voor een digitale identiteitskaart. Zo vreest hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de Radboud Universiteit voor “het einde van vrijheid zoals we die kennen”. Klinkt in onze oren wat heftig – wij zijn ook geen hoogleraren, laten we dat vooropstellen – maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat er niet mee wordt gesjoemeld. Als bijvoorbeeld apps of hackers toegang krijgen tot dergelijke persoonsgegevens kan dit tot catastrofale gevolgen leiden.

Wat vind jij van de plannen voor een digitale ID-kaart? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel!