Zo regel je jouw digitaal nalatenschap op je iPhone met Digitale erfenis

Als je komt te overlijden, dan blijft alles binnen je digitale wereld op slot voor je nabestaanden. Daar kun je wat aan doen door je digitaal nalatenschap op je iPhone te regelen.

Digitale erfenis op iPhone

Nederlanders zitten gemiddeld iets minder dan 2,5 uur per dag op hun smartphone. Al die tijd besteden we in een wereld die alleen van ons is en waar niemand bij kan. We willen niet dat iemand bij onze wachtwoorden komt, onze foto’s kan zien en toegang krijgt tot onze sociale media.

Maar mocht je komen te overlijden, dan zijn dat nou juist de dingen die je nabestaanden nodig hebben. Die willen jouw foto’s zien, die willen op je sociale media een berichtje plaatsen om mensen op de hoogte te brengen en die hebben je wachtwoorden nodig om je abonnementen op te zeggen.

Daarom is digitaal nalatenschap iets belangrijks om over na te denken. Aan welke dingen geef je je nabestaanden toegang na je overlijden en hoe regel je dat dan? Dat leggen we in dit artikel uit.

Erfeniscontact voor je Apple ID

Sinds kort heeft iOS een speciale functie om je digitaal nalatenschap te regelen. In iOS 15.2 kun je na je overlijden je nabestanden toegang geven tot alles wat achter je Apple ID zit. Denk aan je foto’s, berichten, notities en meer.

Hiervoor ga je naar de Instellingen-app en tik je op je Apple ID. Vervolgens ga je naar je naar ‘Wachtwoord en beveiliging’ waar je kiest voor ‘Erfeniscontact’. Apple beschrijft deze persoon als “iemand die je vertrouwt om toegang te krijgen tot de gegevens in je account na je overlijden”. Je kunt hier meerdere mensen aan toevoegen.

Zodra je iemand toevoegt, genereert de iPhone een toegangssleutel. Dat is een QR-code die je nu alvast naar je contacten stuurt. Mochten die personen geen Apple-apparaat hebben, dan moet je de sleutel afdrukken en fysiek overhandigen.

Als je komt te overlijden, krijgt je erfeniscontact alleen toegang tot je gegevens met deze sleutel in combinatie met je overlijdensakte. Dat betekent dus dat die persoon niet zomaar bij je gegevens kan komen als je nog leeft.

Apple beoordeelt de aanvragen en geeft bij goedkeuring een speciaal Apple ID om toegang te krijgen tot jouw gegevens. Je nabestaanden krijgen dan drie jaar lang toegang. Daarna wordt alles verwijderd.

Met wachtwoorden gaat het wat lastiger

De wachtwoorden die in je iCloud-sleutelhanger staan, zijn geen onderdeel van de erfenis in iOS. Gebruik je een losse wachtwoordmanager, dan zijn er wel opties.

Je hebt meestal twee keuzes bij populaire wachtwoordmanagers. Of je noteert ergens voor je familie hoe je toegang krijgt tot al je wachtwoorden. Dit kan alleen lastig zijn, als je bijvoorbeeld je wachtwoord regelmatig wijzigt (wat wel zou moeten) en als je 2FA gebruikt (wat ook zou moeten).

Een andere optie om een deel van je wachtwoorden te delen. 1Password heeft bijvoorbeeld mapjes die je kunt delen. Het voordeel daarvan is dat je niet al je wachtwoorden hoeft te delen met je nabestaanden. Het nadeel is dat de mensen met wie je het deelt, er direct toegang toe hebben en dat kunnen misbruiken.

LastPass heeft een slimmere oplossing. In de LastPass-kluis is een beveiligde map met de naam ‘Digitaal testament’ te maken waar je relevante wachtwoorden, pincodes en notities plaatst. Daar nodig je familieleden voor uit. Die moeten dan ‘Noodtoegang’ selecteren en toegang aanvragen. Ben je overleden, dan krijgt je familie pas na een zelf gekozen wachttijd toegang tot je informatie. Daardoor kan er geen misbruik worden gemaakt.

Dingen om mee rekening te houden

Bedenk zelf wat je belangrijk vindt om door te geven. Bijvoorbeeld je foto’s, toegang tot je sociale media, de clouddienst waar je bestanden opslaat en wellicht ook je cryptomunten.

Socialemediaplatformen geven nabestaanden geen toegang tot je account, dus dat moet je zelf regelen als je dat belangrijk vindt. Wel kunnen de accounts verwijderd worden of op inactief worden gezet na bewijs van overlijden. Facebook of Instagram kunnen er een herdenkingspagina van maken.

Alles wat hier beschreven staat heb jij na je overlijden natuurlijk niets meer aan, maar het kan je nabestaanden een hoop gedoe en werk schelen. Doe het dus voor hen.

Digitale veiligheid

Naast je digitaal nalatenschap is als je nog leeft je digitale veilig van belang. Dat kan onder andere door een wachtwoordmanager te installeren. We zetten de beste wachtwoorden-apps voor je op een rijtje. Daarnaast geven we je nog meer tips voor privacy en veiligheid op je iPhone.