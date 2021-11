iOS 15.2 geeft je familie toegang tot je iPhone als je overlijdt

Vanaf iOS 15.2 heeft je iPhone een ‘Digitale erfenis’-functie. Hierbij kun je iemand aanwijzen als erfeniscontact. Deze persoon heeft na je overlijden toegang tot je foto’s, berichten, notities en meer.

Nieuwe iPhone-functie: ‘Digitale erfenis’

Overlijdt er een geliefde of familielid, dan was er tot nu toe geen gemakkelijke manier om toegang te krijgen tot het Apple ID-account. Er is ook geen manier om de iPhone te ontgrendelen zonder te toegangscode te kennen. Met ‘Digitale erfenis’ wordt het wel mogelijk om je iCloud-gegevens – zoals je foto’s, video’s, documenten en andere persoonlijke gegevens – veilig door te geven aan je vrienden en familie.

De functie is toegevoegd aan de bèta van iOS 15.2, waardoor de kans groot is dat de optie snel voor iedereen beschikbaar is. Met ‘Digitale erfenis’ wijs je maximaal vijf mensen aan als erfeniscontact. Dit doe je met je iPhone via de Instellingen-app, waar je op je Apple ID tikt en voor ‘Wachtwoord en beveiliging>Erfeniscontact’ kiest.

Vervolgens genereert Apple een toegangssleutel voor je account, die je met je erfeniscontact deelt. Dit doe je bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de QR-code, of door hem af te drukken. Na overlijden heeft een erfeniscontact deze digitale sleutel en een kopie van een overlijdensakte nodig om de gegevens uit een Apple ID-account te kunnen gebruiken.

Een erfeniscontact krijgt toegang tot veel gegevens. Het gaat onder meer om foto’s, berichten, notities, bestanden, contacten, agenda-activiteiten, gedownloade apps en reservekopieën. Toegang tot je iCloud-wachtwoorden of media met een licentie krijgt een erfeniscontact niet.

'Digitale erfenis' werd al in juni aangekondigd tijdens de presentatie van iOS 15, maar verscheen nog niet in de officiële release. De functie is nu wel toegevoegd in de bèta van iOS 15.2, waardoor de kans groot is dat de optie snel voor iedereen beschikbaar is.