Digitaal rijbewijs aan je smartphone toevoegen: vanaf dit jaar kan dat eindelijk

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels, die het mogelijk maken om een digitaal rijbewijs aan je smartphone toe te voegen. Vanaf dit jaar kan dat eindelijk!

Europese regels voor rijbewijzen

Er komen nieuwe regels aan voor rijbewijzen binnen de Europese Unie! Het Europees Parlement heeft op dinsdag 21 oktober 2025 ingestemd met een pakket aan nieuwe regels. Die bepalen dat rijbewijzen voor motorvoertuigen straks niet meer tien jaar geldig zijn, maar mogelijk vijftien jaar meegaan. Daarnaast heeft het Europees Parlement ingestemd met het invoeren van een digitaal rijbewijs op smartphones.

Het is nu nog niet mogelijk om een digitale versie van je rijbewijs toe te voegen aan een iPhone of Android-toestel. In andere landen kan dat steeds vaker wél, zo kunnen inwoners van verschillende staten in de Verenigde Staten al digitale identiteitsbewijzen en rijbewijzen gebruiken. Dat kan straks dus ook in Europese landen, want er is eindelijk toestemming voor het toevoegen van een digitaal rijbewijs aan je smartphone.

Digitaal rijbewijs vanaf 2030

Alle Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn in oktober akkoord gegaan met het invoeren van het digitale rijbewijs. Dat betekent niet dat je direct een digitaal rijbewijs kunt toevoegen aan je smartphone, want lidstaten hebben tijd nodig om de systemen in te richten op deze verandering. Volgens de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Nederland, duurt deze overgangstijd ongeveer vier tot vijf jaar.

Het duurt dus nog even voordat je een digitaal rijbewijs kunt toevoegen aan je smartphone. De RDW heeft al aangegeven dat Nederlanders medio 2030 een digitale versie van hun rijbewijs kunnen gebruiken. Alle Europese lidstaten moeten minimaal één id-wallet ontwikkelen, dat is een speciale applicatie waarin inwoners van een lidstaat officiële documenten kunnen uploaden. Denk hierbij aan je rijbewijs, paspoort en diploma’s. De eerste Europese id-wallets komen naar verwachting eind 2026 beschikbaar.

Speciale digitale wallets

De meeste smartphones beschikken al over een digitale wallet, waaraan je betaalpassen of andere kaarten kunt toevoegen. Het is nog onduidelijk of het digitale rijbewijs ook zal werken met deze bestaande wallets. Mogelijk kun je de digitale versie van je rijbewijs (en eventueel paspoort) alleen toevoegen aan de Europese id-wallets. Deze moeten voldoen aan strenge overheids- en beveiligingsnormen, zodat je documenten ook digitaal veilig blijven.

Vanaf 2030 kun je dus eindelijk een digitaal rijbewijs toevoegen aan je smartphone. Je hebt dan geen fysiek rijbewijs meer nodig. Het blijft afwachten of applicaties als de Apple Wallet hiervoor ondersteuning krijgen, of je alleen de speciale id-wallet van de overheid kunt gebruiken. Wil je geen digitale versie van je rijbewijs? De RDW heeft al aangegeven dat het fysieke rijbewijs blijft bestaan naast de digitale optie. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je precies weet wanneer het digitale rijbewijs beschikbaar komt!