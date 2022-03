Dit hoef je niet te verwachten tijdens het Apple-event volgende week

Apple houdt op 8 maart het ‘Peek performance’-event. In dit artikel lees je welke producten je niet hoeft te verwachten.

Deze producten gaat Apple niet aankondigen tijdens het event in maart

Apple houdt op 8 maart zijn eerste event van 2022. Het evenement heeft de naam ‘Peek performance’ en focust zich waarschijnlijk op een nieuwe iPhone SE, een opgefriste iPad Air en geüpdatete Macs. Apple heeft echter ook een hoop producten in de pijplijn die we pas later dit jaar gaan zien. Deze dingen hoef je niet te verwachten tijdens het Apple-event volgende week.

iPhone 14 en iPhone 14 Pro

Één ding is zeker: we gaan geen iPhone 14 of iPhone 14 Pro zien op het ‘Peek performance’-event. Apple kondigt haar nieuwe iPhones ieder jaar pas rond september aan. De iPhone 13 en 13 Pro zijn pas ongeveer een half jaar op de markt. Wat Apple dan ook gaat aankondigen op 8 maart; het is in ieder geval geen iPhone 14.

Er zijn al een hoop geruchten rondom de de iPhone 14 (Pro). Het toestel krijgt naar verwachting heel wat nieuwe functies. Denk bijvoorbeeld aan een 48 megapixel-camera en een behuizing van titanium. Ook wordt de accuduur van de smartphone naar verluidt langer dan ooit. De reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max behouden een notch, maar de Pro-varianten krijgen naar verluidt twee kleine gaatjes in het scherm voor de selfiecamera en Face ID-sensoren.

Gaat de iPhone 14 (Pro) er zo uitzien?

Nieuwe iPad Pro

Apple kondigde de meest recente iPad Pro aan in april 2021. Dat is al bijna een jaar geleden, maar we verwachten nog geen nieuwe iPad Pro 2022 op het Apple-event van volgende week. Het huidige model heeft in Apples ogen waarschijnlijk nog geen update nodig – en daar zijn we het wel mee eens. De tablet is vanwege zijn M1-chip krachtiger dan alle andere tablets die momenteel op de markt zijn. We verwachten de volgende iPad Pro ergens in het najaar.

In oktober 2021 gaf Apple de MacBook Pro een flinke upgrade. De nieuwste versie van de laptop heeft allerlei veelzijdige poorten, het scherm is groter dan ooit en de schermranden zijn lekker dun (hierdoor heeft het apparaat wel een notch). Dankzij de M1 Pro- en M1 Max-chips is de huidige MacBook Pro de krachtigste Apple-laptop van dit moment. Aangezien het apparaat nog zo recentelijk geüpdatet is, weten we zeker dat Apple nog even geen nieuwe versie van de MacBook Pro gaat aankondigen.

Wél horen we geruchten over een nieuwe instap-MacBook Pro. Deze zou minder goede specificaties hebben dan de reguliere MacBook Pro. Hierdoor ligt de prijs van het apparaat ook een stuk lager. Er is zeker een kans dat we deze laptop tijdens het ‘Peek performace’-event gaan zien.

Veelbesproken AR/VR-bril

We hebben al meerdere keren over een AR/VR-bril van Apple geschreven. Deze mixed-reality headset is al jaren in ontwikkeling. Wanneer het apparaat precies op de markt komt, is niet bekend. Een aantal bekende bronnen heeft het over een release in het najaar van 2022. Andere bronnen hebben het over 2023, 2024 of zelfs 2025. De kans is dus erg klein dat we de eerste AR/VR-bril van Apple komende week al gaan zien.

Apple Watch Series 8 en nieuwe Apple Watch SE

Apple kondigt de nieuwe versie van zijn populaire Apple Watch ieder jaar aan tijdens het iPhone-evenement. Dit vindt – zoals eerder besproken – pas in of rond september plaats. We zijn er bij iPhoned dus zeker van dat Apple volgende week nog geen nieuwe smartwatch aankondigt.

Er is nog weinig bekend over de Apple Watch Series 8 en geüpdatete SE. Zo weten we bijvoorbeeld niet of Apple iets aan het uiterlijk gaat veranderen. Er gaan wel geruchten dat er mogelijk een extra grote versie van de Apple Watch gaat komen.

Conceptafbeelding van de Apple Watch Series 8

AirPods Pro 2

De AirPods Pro komen uit 2019 en hebben nog geen opvolger gekregen. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat de AirPods Pro 2 release in het vierde kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. We gaan deze oordopjes dus niet zien tijdens het event op 8 maart.

Volgens meerdere bronnen krijgen de AirPods Pro 2 een nieuw design zonder de ‘steeltjes’. Als dat inderdaad gaat gebeuren, dan krijgen ze misschien meer het uiterlijk van de Beats Studio Buds van Apple.

Volg het event van Apple samen met iPhoned

Apple houdt het ‘Peek performance’-event op 8 maart. Het volledige evenement is vanaf 19:00 uur live te volgen via Apples website en YouTube-kanaal. Uiteraard doet de redactie van iPhoned live verslag van de avond. Houd de website dus goed in de gaten, dan mis je niets. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.