Apple presenteert deze nieuwe iPads nog in 2025 – dit is wanneer

Apple heeft eerder dit jaar al een aantal iPad-modellen vernieuwd, maar er gaan geruchten dat er nog meer nieuwe iPads verschijnen in 2025.

Deze nieuwe iPads komen nog in 2025

We verwachten natuurlijk eerst nog de nieuwe iPhone 17-serie in september, maar daarna verschijnen er vermoedelijk ook nog nieuwe iPads in 2025. Deze kun je verwachten.

iPad Pro

Een van de iPads die waarschijnlijk in 2025 uitkomen, is een nieuwe iPad Pro met de snellere M5-chip. Er komen geen opvallende ontwerpwijzigingen naar de Pro, want dat is met de update van vorig jaar al gebeurd. We verwachten wel een paar nieuwe functies.

De iPad Pro lijkt als eerste de M5-chip te krijgen, die is gebouwd op een vernieuwd 3-nanometerproces. We verwachten wat verbeteringen in prestaties en efficiëntie. Er komen 11-inch en 13-inch modellen met een OLED-scherm, mogelijk met twee camera’s aan de voorkant: één op de smalle kant en één aan de lange kant. Hierdoor staat de iPad altijd in de juiste stand voor videogesprekken, ongeacht of je de portret- of landschapsmodus gebruikt.

De M5 ‌iPad‌ zou in oktober of november van dit jaar op de markt kunnen komen, ongeveer een maand nadat Apple de nieuwe iPhone 17-modellen heeft uitgebracht.

iPad Air

Apple werkt ook aan een nieuwe iPad Air, die mogelijk in 2026 op de markt komt (maar dat is nog niet zeker). We weten nog niet veel over de volgende generatie iPad Air. De kans bestaat dat deze een scherm krijgt met een verversingssnelheid van 90 Hz, in plaats van 60 Hz. Met deze vernieuwing zou de iPad Air kunnen worden geüpdatet met een OLED-scherm. Het is nog niet duidelijk of Apple van plan is om dat volgend jaar te doen of pas in 2027.

De M3 iPad Air kwam uit in maart 2025, dus het is niet heel waarschijnlijk dat er nog vóór maart 2026 een nieuw Air-model verschijnt.

Goedkope iPad

Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe goedkope iPad, die wordt uitgerust met een vernieuwde A18-chip. Met de A18 zal de iPad Apple Intelligence-functies ondersteunen die niet beschikbaar zijn op het huidige model. Volgens geruchten komt de goedkope iPad begin 2026 op de markt, mogelijk tijdens een voorjaars-event.

iPad mini

De iPad mini 8 is een van de iPads die waarschijnlijk pas in 2026 verschijnt. Uit gelekte code blijkt dat de nieuwe iPad mini hetzelfde A19 Pro-chip krijgt als de iPhone 17 Pro-modellen. De A19 Pro wordt gebouwd op basis van een geüpdatet 3-nanometerproces, waardoor hij betere prestaties en efficiëntie biedt.

Apple ontwikkelt ook nog een iPad mini met een OLED-scherm, maar het is niet duidelijk of dit scherm in de iPad mini 8 komt, of in een toekomstige iPad mini die pas in 2027 op de markt komt. In het geval van een OLED-scherm krijgt de iPad mini mogelijk ook een schermformaat van 8,7 inch in plaats van 8,3 inch.

Conclusie: iPads die nog verschijnen in 2025

We verwachten in 2025 dus in elk geval nog een nieuwe iPad Pro. Apple werkt weliswaar aan meer iPads maar zoals het er nu uitziet, verschijnen die pas in 2026 op de markt. Uiteraard kan Apple altijd nog voor een verrassing zorgen en bijvoorbeeld in oktober of november nog een betaalbare iPad uitbrengen. Het blijft dus nog even afwachten.