Apple lanceert morgen deze Mac (denken we)

Apple heeft ons uitgenodigd voor hun lente-event op 8 maart, waar ze enkele apparaten aankondigen. Hier zit (minstens) één Mac tussen. Welke? Dat lees je hier.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Minstens één Mac aangekondigd op het Apple-event’

Op het moment maakt Apple twee verschillende desktop-Macs: de Mac mini en de Mac Pro. Het verschil zit hem in het prijskaartje; eerstgenoemde kost 799 euro en de Pro versie is maar liefst 6499 euro. Ook heeft Apple nog een reeks iMacs (met beeldscherm) en een twee soorten laptops: de MacBook Pro en de MacBook Air. Al enige tijd doen er geruchten de ronde dat er Mac op 8 maart bij Apple’s lente-event aangekondigd wordt.

Zeker nadat we hadden uitgevonden dat Apple in een database drie modelnummers van nieuwe Macs heeft geregistreerd, zijn we het erover uit. We hebben alle geruchten bij elkaar geraapt en de balans opgemaakt. Dit zijn de grootste kanshebbers om op 8 maart aangekondigd te worden. Lees je mee?

De Mac Studio óf een nieuwe Apple MacBook Pro?

Een van de Mac-opties die 8 maart het levenslicht kan zien is de zogenoemde Mac Studio. Volgens een betrouwbare bron, 9to5mac, komt Apple met de computer-Mac die precies tussen de eerder genoemde Mac mini en de Pro-versie in ligt. Deze zou dan een uitvoering krijgen met de M1 Pro en M1 Max-chips. Deze kennen we al van de MacBook Pro 2021.



Of zien we tóch een nieuwe MacBook? Er gaan geruchten rond dat er een 13-inch MacBook Pro met een M2-chip van Apple’s Silicon gelanceerd wordt. Deze chip lijkt minder te worden dan de M1 Pro of de M1 Max. Daarom denken we dat deze nieuwe MacBook Pro, tevens door het kleinere scherm, minder zal kosten dan de versie uit 2021. Tenminste, als Apple hem morgen aankondigt.

Toch heeft een laatste optie volgens ons de grootste kans om morgen op de livestream van Apple te verschijnen.

Kleinste Mac (mini), grootste kans

De Mac mini, sinds 2020 uitgerust met de M1-chip, is de goedkoopste Mac die er is. Hij is op de markt verschenen voor mensen die fan zijn van een (betaalbare) Mac en al een beeldscherm, muis en toetsenbord hebben aangeschaft. Volgens vele bronnen is de 2022-versie dé Mac die we gaan zien op het Apple event van 8 maart. Er wordt zelfs beweerd dat deze Mac Mini klaar is om verzonden te worden.

De specificaties van deze vervanger van de high-end Mac mini uit 2020 (óf met Intel-chip óf met Apple’s M1-chip) zijn nog niet helemaal duidelijk. Sommigen verwachten al de nieuwe M2-chip van Apple’s Silicon te zien, anderen denken eerder aan de krachtigere M1 Pro of M1 Max-chip in de nieuwe Mac mini. Verder worden er vier USB 4-poorten, een ethernet-ingang en een HDMI-uit verwacht.



De behuizing is volgens de geruchten van een materiaal dat doet denken aan plexiglas en komt in de pastelkleuren die we bij de laatste iMac al zagen. Indrukwekkend, als we de geluiden mogen geloven, is de 64GB aan RAM-geheugen. De vorige Mac mini met Intel-chip kost 1249 euro, en de M1-versie is ongeveer 200 euro minder. We verwachten dus, mits de nieuwe Mac mini 8 maart aangekondigd wordt, dat hij iets boven deze prijzen op de markt zal verschijnen.

Het Apple ‘Peak Performance’-event

Er is ook nog de optie dat er meerdere Macs op de markt verschijnen. Mark Gurman, Tech journalist van Bloomberg, meldt dat er een vierde wildcard-onthulling mogelijk is. Dit kan een nieuw beeldscherm zijn, nieuwe technieken, maar ook de release van de Mac Studio of een MacBook Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op dinsdag is het in ieder geval zover: het eerste Apple-event van 2022! Hier zien we bijna zeker de nieuwe iPhone SE (2022) en een nieuwe versie van de iPad Air. Wil je niets missen? De redactie van iPhoned doet verslag van alles wat er gaat komen op 8 maart. Het Apple-event is vanaf 19:00 uur live te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal van Apple of te zien via hun website.