Deze iPhones hebben ondersteuning voor iOS 27 (en deze niet)

Het is een goed idee om nu te checken of jouw iPhone volgend jaar ondersteuning krijgt voor iOS 27 – we hebben het alvast voor je uitgezocht.

Deze iPhones hebben ondersteuning voor iOS 27

Gemiddeld ondersteunt Apple vijf jaar lang iPhones met nieuwe iOS-versies. Maar er zijn ook uitzonderingen: voor de iPhone 6S was dat zes jaar, net als voor de iPhone XS (en iPhone XR), totdat Apple in september 2025 de ondersteuning van iOS 26 stopzette. Nu rijst de vraag welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 27. Dat zijn deze:

Als we kijken naar de leeftijd is de iPhone 11 (Pro/Max) de volgende op de lijst van iPhones die niet meer ondersteund worden, op de voet gevolgd door de iPhone SE 2, die ook is uitgerust met de A13-chip, maar een half jaar later op de markt kwam. Zelfs als Apple de iPhone 11 niet meer ondersteunt met de volgende iOS-update, heeft de iPhone zes jaar lang geprofiteerd van updates. Voor de iPhone SE 2 zou dat vijf jaar zijn.

De processor is doorslaggevend

De verwachting is echter dat Apple ook deze twee oude iPhone-modellen nog een jaar ondersteunt en updatet naar iOS 27. In de regel is de processorgeneratie namelijk de doorslaggevende factor of een model al dan niet een nieuwe iOS-update krijgt. De A12 Bionic-chip is een echte duizendpoot bij Apple-apparaten: naast de iPhone XS is deze in acht andere apparaten ingebouwd, van de iPad Pro van de 3e generatie tot de iPad 8 en de Apple TV 4K van de 2e generatie. Bovendien werd de A12Z Bionic-chip de basis voor de M1-chip.

De iPad 8 is nu vijf jaar op de markt, de Apple TV 4K (2e generatie) vier jaar. Hieruit kun je concluderen dat Apple de processor waarschijnlijk nog zeker één jaar van nieuwe systeemupdates zal voorzien. Ook al gaat het om iPadOS en tvOS in plaats van iOS. Bovendien verwachten we dat Apple afgaat op de populariteit van de afzonderlijke apparaten. De iPhone SE 2 was vooral populair als bedrijfsmobiel en heeft als enige nadeel de beperkte hoeveelheid werkgeheugen. Bij iOS 26 werd al duidelijk dat de iPhone SE 2 met zijn 3 GB RAM problemen kreeg. De iPhone 11 heeft 4 GB, net zoals zijn opvolger, de iPhone 12.

