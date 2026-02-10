iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Voor deze iPhone heb je straks helemaal geen screenprotector nodig

Maurice Snijders
Maurice Snijders
10 februari 2026, 11:11
2 min leestijd
Voor deze iPhone heb je straks helemaal geen screenprotector nodig

Er komt straks een iPhone aan met een geïntegreerde, zeer harde screenprotector met een uitzonderlijke krasbestendigheid – dit moet je weten.

Voor deze iPhone heb je geen screenprotector nodig

De iPhone die waarschijnlijk zo’n geïntegreerde screenprotector krijgt, is de aankomende iPhone Fold. Dit blijkt uit een nieuw bericht van The Elec. Apple probeert kennelijk al langer om de robuustheid van de Fold te maximaliseren en een screenprotector met uitzonderlijke krasbestendigheid is de nieuwste maatregel.

Vouwbare smartphones brengen altijd een hele reeks nieuwe kwetsbaarheden met zich mee, zowel intern als extern. Dit zijn de belangrijkste:

  • De vouw in het scherm.
  • De rest van het ultra-dunne glazen scherm.
  • De scharnieren.
  • De kabels die beide helften met elkaar verbinden.

Het grootste risico

Een van de belangrijkste risico’s is dat er stof en ander vuil tussen de twee zijden van het scherm terechtkomt wanneer je de iPhone dichtklapt. Dat kan uiteindelijk namelijk leiden tot barsten. Bovendien zijn vouwbare schermen gevoeliger voor breuken wanneer het apparaat valt. Dit was ook een van de vele problemen bij de originele Samsung Galaxy Fold.

Volgens een eerder bericht is Apple van plan om de knoppen te verplaatsen om er zo voor te zorgen dat er minder kabels worden gevouwen bij het dichtklappen. Dat moet vervolgens weer zorgen voor minder beschadigde kabels. Het nieuwe bericht zegt nu dat het bedrijf evenveel aandacht besteedt aan de robuustheid van het schermoppervlak. Mogelijk met een geïntegreerde screenprotector.

screenprotector

Zo beschermt Apple het scherm

Voor vouwbare schermen is het gebruik van ultradun glas (UTG) vereist. Zoals de naam al aangeeft, is dit flexibele materiaal aanzienlijk kwetsbaarder dan het glas wat voor de meeste smartphones wordt gebruikt. En dan vooral wanneer het apparaat bijvoorbeeld valt terwijl het is dichtgevouwen.

pi

Volgens The Elec is Apple daarom van plan om een veel sterkere geïntegreerde screenprotector te gebruiken. Sterker dan de screenprotectors die worden gebruikt in de vouwbare toestellen van Samsung. Samsung gebruikt daar polyethyleentereftalaat (PET)-folie voor. Apple wil er kennelijk een extra beschermlaag aan toevoegen die bekendstaat als polyimide (PI)-folie (zie afbeelding hierboven). Wil je niets missen van deze ontwikkelingen bij Apple, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Bron afbeelding: the elec
