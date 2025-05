Deze functie komt niet naar de Apple Watch Series 11 (en Ultra 3)

Apple voegt een functie die we tot nog toe verwachtten op de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3 toch niet toe. Dit moet je weten.

Deze functie komt niet naar de Series 11 en Ultra 3

In maart schreven we dat Apple van plan is om in de toekomst van de Apple Watch meer een AI-wearable te maken en daarom werkt aan meerdere versies van toekomstige Apple Watch-modellen met camera’s. De camera’s komen er volgens Mark Gurman van Bloomberg alleen maar zodat het apparaat ‘de buitenwereld kan zien’. We verwachtten deze functie tot nog toe op de Apple Watch Series 11 en Ultra 3.

Bloomberg meldt nu dat Apple niet langer van plan om een Apple Watch met een camera uit te brengen. Die camera’s waren niet bedoeld om met de Apple Watch te kunnen fotograferen. Met de camera in de Apple Watch zou de drager van de Apple Watch informatie kunnen krijgen over objecten en plaatsen in de buurt. Maar helaas gaat dit dus allemaal niet door.

Dit moet je missen

Een Apple Watch met camera zou in staat zijn geweest om dingen te doen zoals openingstijden aangeven als hij op een restaurant of winkel werd gericht, een plant identificeren, een object beschrijven of vertalingen aan te bieden. De functie op de Apple Watch Series 11 en Ultra 3 zou ongeveer hetzelfde hebben gewerkt als Visual Intelligence, een AI-functie op de iPhone waarmee je de camera op iets kunt richten om meer informatie te krijgen.

Apple was van plan om de Apple Watch-modellen met camera in 2027 uit te brengen, maar de plannen zijn van de baan. Het is mogelijk dat Apple de functie in de toekomst weer terugbrengt, maar dus niet naar de Apple Watch series 11 en Ultra 3. Bovendien is het niet bekend waarom de ontwikkeling is gestopt.

Apple ontwikkelt overigens wel nog steeds AirPods met kleine camera’s erin. De AirPods-camera’s kunnen infraroodsensoren zijn om functies zoals een verbeterde ruimtelijke audio, verbeterde gebarenbesturing en AI-functies mogelijk te maken.