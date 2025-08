Op vakantie? Deze apps waarschuwen (bijna overal) voor flitspalen

Ga je op vakantie in Europa, dan moet je de komende tijd goed op je snelheid letten vanwege een flitsmarathon. Deze apps tonen de flitspalen.

Europese flitsmarathon

De flitsmarathon houdt in dat er op de Europese wegen gedurende een week één dag is dat er 24 uur lang intensiever op snelheid wordt gecontroleerd. Dit wordt uitgevoerd door Roadpol, een samenwerkingsverband van 29 Europese politiekorpsen. Waar en wanneer er precies extra wordt gecontroleerd, is niet duidelijk.

Afgelopen april was er een vergelijkbare flitsmarathon. Toen zijn er volgens Roadpol maar liefst 150.000 snelheidsovertredingen geregistreerd. Apps die waarschuwen voor flitspalen zijn natuurlijk geen garantie dat je niet geflitst wordt, maar ze verkleinen wel degelijk de kans. Flits-apps zijn overigens in een aantal landen verboden. Sommige werken in die landen dan ook niet, maar dat geldt niet voor alle apps.

Deze apps waarschuwen voor flitspalen

Er zijn verschillende apps die je kunt gebruiken om je te waarschuwen voor flitspalen, ook in het buitenland. We zetten er een paar voor je op een rij.

ANWB onderweg

ANWB Onderweg & Wegenwacht ANWB 9.0 (81.700 reviews) Gratis via App Store via App Store

Gebruik je de app ANWB onderweg, dan krijg je niet alleen waarschuwingen voor flitspalen, maar heb je ook de beschikking over actuele kaarten van heel Europa en de laatste verkeersinformatie. Ben je ingelogd met je ‘Mijn ANWB account’, dan zie je ook de buitenlandse brandstofprijzen per tankstation in de app. Snelheidscontroles worden alleen getoond in landen waar dat is toegestaan.

Waze

Waze-navigatie en live verkeer Waze Inc. 9.4 (24.134 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ook met Waze kun je naar je bestemming navigeren terwijl je waarschuwingen ontvangt voor flitspalen. Waze geeft ook meldingen voor mobiele flitsers en trajectcontroles. De flits-app baseert zich op meldingen van andere gebruikers om mobiele flitsers aan te geven. Hierdoor is de nauwkeurigheid niet overal exact hetzelfde. In landen waar flits-apps verboden zijn, dien je de functie zélf uit te schakelen in de instellingen.

Flitsmeister

Flitsmeister Flitsmeister B.V. 8.8 (32.434 reviews) Gratis via App Store via App Store

Met Flitsmeister is het ook mogelijk om te navigeren en dat werkt in heel Europa. Daarnaast waarschuwt Flitsmeister uiteraard voor flitspalen en mobiele flitsers. Daarbij is de app per Europees land aangepast. Hierdoor werkt de flits-app is sommige landen niet, maar daar hoef je zelf dus niet op te letten. Wil je Flitsmeister gebruiken via Apple CarPlay, dan heb je de betaalde versie nodig.

Houd je aan de snelheid

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Het beste wat je kunt doen, is je gewoon aan de snelheid houden. Alleen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet in alle Europese landen is het altijd even duidelijk wat de maximum snelheid is. Daarvoor zijn de genoemde apps ook handig. Maar houd wel goed in de gaten wat er in de verschillende landen wel en niet is toegestaan met betrekking tot het gebruik van de apps!