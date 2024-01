Er komen weer heel wat Apple-producten uit in 2024, maar in de geruchten die momenteel de ronde doen, zijn een aantal opvallende afwezigen. Op deze producten hoef je dit jaar niet te rekenen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze Apple-producten komen niet uit in 2024

Op basis van informatie van verschillende analisten en betrouwbare bronnen zetten we hier alles op een rijtje waarvan we niet verwachten dat Apple het in 2024 uitbrengt.

iPhone SE 4

Een van de eerste Apple-producten die we niet meer verwachten in 2024, is de iPhone SE 4. Eerdere geruchten gingen er wel van uit dat Apple de vierde generatie van de iPhone SE in 2024 op de markt zou brengen. Inmiddels gaat iedereen ervan uit dat het toestel pas in 2025 zal verschijnen.

De huidige iPhone SE verscheen in maart 2022, wat betekent dat het toestel minstens 33 maanden oud is tegen de tijd dat zijn opvolger arriveert. De volgende generatie iPhone SE heeft naar verwachting een ontwerp dat is gebaseerd op de iPhone 14, met een OLED-scherm, een grotere batterij, een Action Button, een USB-C-poort, Face ID en mogelijk de eerste aangepaste 5G-modem van Apple.

Vouwbare iPhone en iPad

Apple werkt al jaren aan opvouwbare beeldschermtechnologie en heeft meerdere patenten aangevraagd die daar betrekking op hebben. Een opvouwbare iPhone of iPad lijkt echter nog ver weg. In 2021 beweerde Bloomberg dat Apple was begonnen met ‘vroege werkzaamheden’ aan een iPhone met een opvouwbaar scherm. De ontwikkeling ging toen niet verder dan een display.

Ming-Chi Kuo zei aanvankelijk dat Apple in 2024 een opvouwbare iPhone zou introduceren, maar in 2022 herzag hij zijn voorspelling en zei dat Apple waarschijnlijk pas in 2025 of later een opvouwbare iPhone zou onthullen. Display-analist Ross Young heeft ook gesuggereerd dat 2025 de vroegste datum is waarop we een opvouwbare iPhone zouden kunnen zien. Verwacht wordt dat Apple eerder een opvouwbare iPad op de markt zal brengen dan een opvouwbare iPhone.

AirTag 2

De AirTag is ook een van de Apple-producten die we niet meer in 2024 verwachten. De productie van de tweede generatie AirTag zou in het vierde kwartaal van 2024 van start gaan, maar volgens de laatste prognose van Apple-analist Ming-Chi Kuo zal deze pas in 2025 in massaproductie worden genomen en uitgebracht.

Volgens Kuo gaat de AirTag 2 deel uitmaken van een nieuw ecosysteem voor ruimtelijk computergebruik dat Apple aan het bouwen is, waarbij de Vision Pro als kern zal dienen voor de integratie van andere apparaten. Een nieuwe AirTag heeft waarschijnlijk de tweede generatie Ultra Wideband-chip van Apple, die zijn debuut maakte in de iPhone 15-modellen. Hierdoor wordt het mogelijk om de AirTag nog nauwkeuriger te volgen op grotere afstanden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMac Pro

Volgens geruchten werkt Apple nog steeds aan een high-end ‘iMac Pro’-model met een 32-inch mini-LED-beeldscherm en meer poorten. Ondanks de stopzetting van de iMac Pro en alle iMac-modellen groter dan 24 inch in 2021, heeft Apple naar verluidt nog steeds plannen om een aanzienlijk groter en krachtiger iMac-model te lanceren.

Hoewel Mark Gurman van Bloomberg de mogelijkheid opperde dat het apparaat eind 2024 op de markt zou komen, is 2025 waarschijnlijker. Ming-Chi Kuo heeft ook gezegd dat de nieuwe iMac Pro in 2025 op de markt komt, dus het is goed mogelijk dat de 24-inch iMac ook dit jaar de enige alles-in-één desktop van Apple blijft.

MicroLED Apple Watch Ultra

Een van de Apple-producten die we zeker niet verwachten in 2024 is er een met een microLED scherm. Het eerste Apple-apparaat met een microLED beeldscherm ooit zal naar het schijnt een Apple Watch Ultra zijn die eind 2025 of 2026 wordt uitgebracht. Het is zelfs mogelijk dat Apple de Apple Watch Ultra in 2024 niet updatet, maar om deze reden wacht tot een jaar later.

Het microLED-beeldscherm wordt naar verwachting 2,12 inch groot, wat een toename is van 10 procent ten opzichte van het beeldscherm van de huidige Apple Watch Ultra. De techniek biedt een verbeterde helderheid, kleurweergave, dynamisch bereik, kijkhoeken en efficiëntie, waardoor het lijkt alsof beelden op het glas zijn ‘geschilderd’. Door de techniek wordt Apple minder afhankelijk van Samsung als toeleverancier en benut het tegelijkertijd de voordelen van het zelf ontwikkelen van beeldschermen, net zoals de chiptechnologie.

Apple-producten in 2024

Ook al zullen de genoemde Apple-producten in 2024 niet het levenslicht zien, er zitten dit jaar nog genoeg andere producten aan te komen. Niet in de laatste plaats een nieuwe iPhone in september. Bij iPhoned houden we je uiteraard op de hoogte van alle nieuwe Apple-producten die verschijnen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.