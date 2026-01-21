Deze AirTag-functie is handiger dan je denkt (en zo werkt die)

Uit nieuwe gegevens blijkt dat het Zoek mijn-systeem van Apple onmisbaar is bij deze handige AirTag-functie – we laten je zien hoe die werkt.

Deze AirTag-functie is handiger dan je denkt

De AirTag-functie waar we het over hebben, is het genereren van een link wanneer je bagage met een AirTag bent verloren. Die link kun je vervolgens delen met je luchtvaartmaatschappij. Het blijkt dat op deze manier de kans dat een luchtvaartmaatschappij je bagage kwijtraakt drastisch vermindert.

Deze statistieken werden vorige maand bekendgemaakt in een persbericht van SITA, een bedrijf dat zich bezighoudt met communicatie- en informatietechnologie voor de luchtvaart. Apple maakte de statistieken eerder deze maand ook bekend in een eigen persbericht.

De statistieken

SITA legt uit dat de meeste bagagestukken doorgaans met succes worden gevonden en terugbezorgd. Een klein percentage wordt helaas nooit teruggevonden en als ‘echt verloren’ beschouwd. Voor bagage met een AirTag daalt dit aantal echter met maar liefst 90 procent. Bovendien zegt SITA dat luchtvaartmaatschappijen die deze AirTag-functie gebruiken, vertraagde bagage zo’n 26 procent sneller terugvinden.

De gegevens zijn gebaseerd op het WorldTracer-systeem van SITA. Dat is een geautomatiseerd platform voor bagagetracering dat door alle grote luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt. Deze statistieken tonen aan dat het echt een goed idee is om een AirTag in je bagage te verstoppen wanneer je op reis gaat.

Zo werkt het

Apple heeft de AirTag-functie geïntroduceerd met iOS 18.2 in december 2024. Met deze functie kun je in de Zoek mijn-app een link genereren voor een verloren AirTag, die je vervolgens met anderen kunt delen. Met behulp van die link kan de luchtvaartmaatschappij een website bekijken waarop de locatie van de AirTag op een interactieve kaart wordt weergegeven.

Apple heeft samen met luchtvaartmaatschappijen systemen geïmplementeerd om deze Zoek mijn-locatielinks te accepteren. Luchtvaartmaatschappijen kunnen de informatie vervolgens gebruiken om verloren, vertraagde of verkeerd afgehandelde bagage te lokaliseren. De gedeelde locatie wordt onmiddellijk uitgeschakeld zodra de AirTag-gebruiker zijn bagage terugvindt.

