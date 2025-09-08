Deze 8 (!) producten presenteert Apple op dinsdag 9 september

Het ‘Awe dropping‘-event vindt plaats op dinsdag 9 september en de verwachting is dat Apple dan maar liefst 8 nieuwe producten presenteert!

Apple komt dinsdag met 8 nieuwe producten

Het iPhone 17-event op dinsdag 9 september begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Het evenement wordt live gestreamd op de website van Apple, maar je kunt het ook gewoon bekijken via iPhoned. Dit zijn de 8 producten die Apple waarschijnlijk gaat presenteren!

1 t/m 4. iPhone 17-serie

De iPhone 17-serie krijgt een grote update en er wordt een heel nieuw model toegevoegd. We zetten enkele hoogtepunten van alle modellen voor je op een rij:

iPhone 17 : groter scherm, 24-megapixel selfiecamera, ProMotion en always-on scherm, en meer.

: groter scherm, 24-megapixel selfiecamera, ProMotion en always-on scherm, en meer. iPhone 17 Air : Ultradun ontwerp met een 6,6-inch scherm, een A19-chip, een enkele camera aan de achterzijde, en meer.

: Ultradun ontwerp met een 6,6-inch scherm, een A19-chip, een enkele camera aan de achterzijde, en meer. iPhone 17 Pro : Nieuw ontwerp van het camera-eiland, A19 Pro-chip, 24-megapixelcamera aan de voorzijde, 48-megapixel telelenscamera, en meer.

: Nieuw ontwerp van het camera-eiland, A19 Pro-chip, 24-megapixelcamera aan de voorzijde, 48-megapixel telelenscamera, en meer. iPhone 17 Pro Max: Alle functies van de iPhone 17 Pro, plus een dikker ontwerp voor een langere batterijduur.

5. Apple Watch Series 11

Een van de 8 nieuwe producten die Apple gaat presenteren, is de Apple Watch Series 11. De Apple Watch Series 10 heeft vorig jaar een flinke update gekregen. In vergelijking daarmee krijgt de Apple Watch Series 11 dit jaar maar een matige update. Dit zijn de verbeteringen die we verwachten:

Snellere S-serie chip voor verbeterde prestaties en efficiëntie.

Nieuwe modem met 5G-ondersteuning voor snellere prestaties.

Hetzelfde ontwerp en dezelfde afmetingen als de Series 10.

Apple werkt ook nog aan een functie voor bloeddrukmeting voor de Apple Watch, maar het is niet duidelijk of die functie op tijd klaar is.

6. Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra heeft sinds de lancering in 2023 geen grote update meer gehad. Daar komt dit jaar verandering in. Dit zijn de upgrades die we verwachten voor de Apple Watch Ultra 3:

Een iets groter scherm van 422 x 514 pixels (het huidige scherm heeft 410 x 502 pixels). De behuizing zelf blijft waarschijnlijk hetzelfde, het grotere scherm wordt mogelijk gemaakt door smallere randen.

Satellietverbinding voor wanneer wifi en mobiele verbindingen buiten bereik zijn.

Nieuwe S11-chip voor snellere prestaties.

5G-verbinding voor meer snelheid.

De functie voor bloeddrukmeting komt mogelijk ook nog naar de Apple Watch Ultra 3.

7. Apple Watch SE 3

Ook een nieuwe Apple Watch SE is een van de 8 nieuwe producten die Apple gaat presenteren. De meest betaalbare Apple Watch van Apple krijgt dit jaar voor het eerst een update sinds 2022. Dit zijn de updates die we verwachten voor de Apple Watch SE 3:

Een nieuw ontwerp met een behuizing van aluminium (of heel misschien plastic).

Nieuwe chip voor snellere prestaties.

Grotere schermen van ongeveer 1,6 inch en 1,8 inch, vergelijkbaar met die van de Apple Watch Series 7, 8 en 9.

8. AirPods Pro 3

We verwachten ook dat Apple de langverwachte AirPods Pro 3 zal introduceren. Er waren aanvankelijk geruchten dat deze pas in 2026 op de markt zouden komen, maar inmiddels lijkt het erop dat ze toch al op 9 september verschijnen.

Nieuwe H3-chip met verbeterde ruisonderdrukking, audiokwaliteit, en meer.

Hartslagsensor voor het monitoren van je hartslag tijdens trainingen.

Kleinere oplaadcase met een aanraakgevoelige knop in plaats van een fysieke knop.

En misschien ook nog …

Volgens meerdere bronnen worden alle bovengenoemde producten in september aangekondigd. Er gaan ook geruchten dat Apple nog meer producten in de pijplijn heeft. Die zouden eveneens in september kunnen worden aangekondigd, maar het kan ook zijn dat ze pas later dit jaar op de markt komen. Het gaat om deze 4 producten:

AirTag 2 : verbeterde chip voor een groter bereik en Nauwkeurig zoeken, verbeterde privacybescherming.

: verbeterde chip voor een groter bereik en Nauwkeurig zoeken, verbeterde privacybescherming. Nieuwe Apple TV 4K : snellere chip, door Apple ontworpen wifi- en Bluetooth-chip.

: snellere chip, door Apple ontworpen wifi- en Bluetooth-chip. HomePod mini 2 : door Apple ontworpen netwerkchip, ondersteuning voor WiFi 6E.

: door Apple ontworpen netwerkchip, ondersteuning voor WiFi 6E. Nieuwe Apple Vision Pro: nieuwe M4- of M5-chip, comfortabelere hoofdband, verbeterde Neural Engine voor betere Apple Intelligence.

Wil je niets missen van het iPhone 17-event op dinsdag 9 september, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!