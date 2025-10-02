Deze 3 Apple-producten zijn al gelekt (en komen deze maand nog)

We weten vrij zeker dat er dit jaar nog nieuwe Apple-producten verschijnen, maar nu weten we ook dat deze 3 er dan in elk geval bij zitten!

Deze 3 Apple-producten komen deze maand

Er zijn al eerder geruchten verschenen over de 3 gelekte Apple-producten. Aangezien er slechts kleine verbeteringen worden verwacht, zijn er ook geen belangrijke nieuwe details gelekt. Het is wel extra bewijs dat de producten er op korte termijn aankomen, mogelijk zelfs nog in oktober. Het gaat om deze 3 Apple-producten:

iPad Pro

De eerste van de 3 gelekte Apple-producten is de iPad Pro. De Russische YouTube-kanelen Wylsacom en Romancev768 hebben unboxing-video’s gedeeld van wat lijkt op een iPad Pro met M5-chip. Dezelfde YouTube-kanalen hebben vorig jaar ook de 14-inch MacBook Pro met de M4-chip gelekt. Ze zijn dus redelijk geloofwaardig.

Volgens de Geekbench 6-benchmarkresultaten in één van de video’s, biedt de 9-core M5-chip tot 12 procent snellere multi-core CPU-prestaties in vergelijking met de voorganger. De M5-chip lijkt ook een tot 36 procent snellere GPU te hebben dan de M4. Het ziet er verder naar uit dat de iPad Pro met 256 GB opslagruimte 12 GB werkgeheugen krijgt, net als de iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. iPad Pro-modellen met de M4-chip hebben slechts 8 GB werkgeheugen als je voor 256 GB opslagruimte kiest.

Op basis van de video’s hebben de nieuwe iPad Pro-modellen geen duidelijke ontwerpwijzigingen. Alleen staat ‘iPad Pro’ niet langer vermeld op de achterkant. Verder lijkt één video te bevestigen dat de volgende iPad Pro-modellen twee camera’s aan de voorkant hebben in plaats van één. Dit moet het gemakkelijker maken om videogesprekken te voeren in zowel staande als liggende stand. Het is echter niet helemaal duidelijk, dus we moeten toch nog even afwachten of het echt klopt.

MacBook Pro

Gelekte FCC-documenten onthulden een label voor een nog niet uitgebrachte MacBook Pro met modelnummer A3434. Dit is de tweede van de 3 gelekte Apple-producten. Waarschijnlijk is het een van de vernieuwde 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen met M5-, M5 Pro- en M5 Max-chips. Behalve de snellere chips worden er geen andere grote veranderingen verwacht.

In de documenten staan geen verwijzingen naar Wi-Fi 7-ondersteuning. In plaats daarvan suggereren ze dat de volgende MacBook Pro-modellen beperkt blijven tot Wi-Fi 6E. Ook gaan er geruchten dat Apple mobiele verbinding aan de nieuwe Macs toevoegt. Mogelijk worden ze uitgerust met een op maat gemaakte modem zoals de C1-chip in de iPhone 16e of de C1X-chip in de iPhone Air.

Vision Pro

De laatste van de 3 nieuwe Apple-producten is ook gelekt door dezelfde FCC-documenten. Die onthulden namelijk een bijgewerkte versie van de Apple Vision Pro, met modelnummer A3416. Het lijkt erop dat deze headset Wi-Fi 6 zal blijven ondersteunen, in plaats van Wi-Fi 6E of Wi-Fi 7.

Er wordt wel een upgrade van de M2-chip in de huidige Vision Pro naar de M5-chip verwacht. Daarnaast komt er waarschijnlijk een comfortabelere hoofdband en mogelijk een versie in Spacezwart. Aangezien er geen andere grote veranderingen worden verwacht, is dit misschien geen echte Vision Pro 2 maar een licht verbeterde Vision Pro 1.

Apple-event in oktober

Het is onduidelijk of Apple van plan is om in oktober een evenement te organiseren, of dat de 3 nieuwe Apple-producten worden aangekondigd door middel van persberichten. Een Apple-event in oktober lijkt echter waarschijnlijk als de M5-chip deze maand wordt geïntroduceerd. De standaardversies van de M1- tot en met M4-chips werden immers allemaal tijdens events onthuld. Het is natuurlijk niet zeker dat dit patroon zich voortzet, maar we achten de kans op een oktober-event op dit moment groter dan niet.

Wil je er zeker van zijn dat je niets mist over aankomende Apple-events en nieuwe Apple-producten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!