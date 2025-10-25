iOS 26.1 gaat eindelijk Apple’s grootste designfout verhelpen (iPhone-nieuws #43)

Staat iOS 26 op je iPhone maar ben je er eigenlijk niet zo blij mee? Je bent niet alleen. En daarom draait Apple in 26.1 eindelijk een controversiële designbeslissing terug. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Ben jij niet zo enthousiast over alle transparantie-effecten in iOS 26? Liquid Glass ziet er geweldig uit, maar alles is minder goed leesbaar door alle doorzichtige elementen. Daar brengt Apple nu éíndelijk verandering in, met iOS 26.1. En Apple zou Apple niet zijn als het geen betere manier had gevonden dan alleen de transparantie uit te schakelen. Zo gaat iOS 26.1 Liquid Glass verbeteren.

→ Ontdek Apple’s oplossing

De nieuwe iPad Pro 2025 en MacBook Pro 2025 zijn aangekondigd op woensdag 15 oktober! Apple heeft die dag een reeks nieuwe producten uitgebracht, maar dat is misschien niet eens de belangrijkste aankondiging. Het bedrijf heeft op dezelfde dag de prijzen van veel toestellen verlaagd. Het gaat om de prijzen van nieuwe iPads en MacBooks, al deze producten haal je nu veel goedkoper bij Apple.

→ Dit zijn ze

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veeg je wel eens omhoog op je iPhone, om te zien welke applicaties je recent hebt gebruikt? Op de iPhone en vrijwel alle smartphones kun je deze apps geforceerd afsluiten. Bij de iPhone doe je dat door alle apps omhoog te vegen in het overzicht, ze worden op die manier direct afgesloten. Op welke manier je apps geforceerd kunt afsluiten verschilt per smartphone. Veel gebruikers doen dit vrijwel dagelijks, terwijl dat helemaal niet aan te raden is.

→ Dit is waarom

Apple heeft afgelopen week drie producten met de M5-chip gelanceerd, maar volgens geruchten verschijnen er ook snel Apple-producten die niet zo vaak nieuwe updates krijgen. Zo verwachten we een nieuwe Apple TV 4K, een HomePod mini 2 de AirTag 2 en een nieuw Studio Display. Op elk van deze vier producten hebben we bijzonder lang moeten wachten sinds de laatste update. Wij vertellen je alles wat we al weten en vooral: wanneer de producten verschijnen.

→ Dit is wanneer ze verschijnen

In 2025 heeft Apple vijf nieuwe iPhones uitgebracht, beginnend met de iPhone 16e in februari. Vervolgens verschenen in september de iPhone 17, de iPhone Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Één van deze iPhones die in 2025 uitkwamen was van het begin af aan al niet populair en dat is momenteel nog steeds het geval. Het is in elk geval niet de iPhone 16e.

→ Maar welke dan wel?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er komen nieuwe regels aan voor rijbewijzen binnen de Europese Unie! Het Europees Parlement heeft op dinsdag 21 oktober 2025 ingestemd met een pakket aan nieuwe regels. Die bepalen dat rijbewijzen voor motorvoertuigen straks niet meer tien jaar geldig zijn, maar mogelijk vijftien jaar meegaan. Daarnaast heeft het Europees Parlement ingestemd met het invoeren van een digitaal rijbewijs op smartphones.

→ Zo gaat dat werken

Er komen grote veranderingen naar Apple TV! Afgelopen week maakte Apple al bekend te stoppen met Apple TV Plus. In plaats daarvan heet de streamingdienst simpelweg Apple TV. Nu heeft Apple nog meer veranderingen aangekondigd voor Apple TV, want het bedrijf heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in handen gekregen. Dat betekent dat alle races van de Formule 1 vanaf 2026 op Apple TV te bekijken zijn. Maar geldt dat ook voor Nederland?

→ Lees meer

Meer iPhone-nieuws